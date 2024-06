V dubnu se konalo ve vzdálených Slatiňanech Juniorské mistrovství České republiky v ultimate frisbee, na kterém měl své zastoupení i písecký tým PeaceEgg.

Zlato a bronz z juniorského mistrovství ČR putují do Písku. | Foto: ČAU Frisbee

Juniorkám se podařilo vyhrát bronzovou medaili a junioři si odvezli dokonce zlato! Oba týmy navíc získaly cenu Spirit of the game, která odráží například znalost pravidel nebo férovost hráčů při zápasech.

Mistrovství se zúčastnilo devět týmů v chlapecké kategorii a deset týmů v dívčí. Na hřišti proti sobě hrálo vždy pět hráčů z každého z obou právě hrajících týmů. Cílem hry je skórovat v soupeřově zóně chycením létajícího talíře, který hráči posouvají po hřišti pomocí přihrávek.

Holky se po prohraném semifinále potkaly s dalším jihočeským týmem 3SB z Českých Budějovic. Píseckým juniorkám se dařilo si celý zápas držet náskok a zápas o třetí místo díky tomu vyhrály 11:8.

Kluci zvládli celý turnaj bez jediné prohry, ale žádný z odehraných zápasů nebyl snadný. ,,Semifinále bylo hodně náročné, možná víc, než samotné finále," říká Matěj, jeden z kapitánů juniorského týmu. ,,Našemu týmu jsem ale věřil, a nakonec jsme všechno zvládli. Radost mám také z ceny Spirit of the game, je pro mě důkazem, že nejsme pouze dobří sportovci, ale opravdu týmoví hráči, kteří svým přístupem mohou inspirovat další týmy.“ Na otázku, jak vítězství oslavili, s úsměvem odpovídá: ,,Bylo velké horko, takže jsme do vyhraných pohárů nakoupili pořádné kopce zmrzliny a pak už se jen vydali na dlouhou cestu zpátky do Písku."

Písecký frisbee tým je otevřen všem nováčkům od 12 let, tréninky pro ně probíhají každé pondělí a středu na fotbalovém hřišti ve Smrkovicích od 18 hodin. Hráči se pravidelně účastní různých turnajů, již teď se těší například na Mistrovství ČR v ženské a mužské kategorii, které proběhne 14. - 15. září zde v Písku. Tak ať to lítá!

Marie Záluská