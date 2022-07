Co je pro ně připravené, to zjistili až potom, co dorazili na místo, kde na ně a na ostatní žáky 8. tříd čekalo několik slečen (podle chlapců hezkých slečen), jejichž učitelka nám oznámila, že pro nás studenti prvního ročníku zdrávky připravili nejrůznější aktivity. Ty se podle pánského osazenstva bohužel, podle dámského bohudík, týkaly zdravotnictví.

Počáteční napětí střídá pobavení, neboť první věc, která dobrovolníky čeká, je divadlo – divadlo o „veselé“ skupince lidí, kteří jdou z oslavy a za doprovodu písně „Vysoký jalovec“ se utopí v rybníce. Téma příšerné, ale zábava při něm byla obrovská. Chytří studenti střední zdravotnické školy na divadlo navlékají další aktivity – kolo štěstí s otázkami o drogách a alkoholu, přičemž se dozvídáme o spoustě zajímavých věcí a také o resuscitaci, ve které se konala skvělá soutěž. Spočívala v tom, kdo vydrží déle resuscitovat. Někteří to vydrželi i 10 minut! Nechci se chlubit, ale jednou z nich byla i moje kamarádka.

Po řádném výkonu jsme se přesunuli na odlehlejší část – naučnou stezku – čekala nás procházka lesem, při které jsme stihli nejen svačit, ale i plnit hlavní úkoly stezky – odpovídat na otázky o lidském těle, učit se latinské názvy kostí a orgánů a dokonce experimentovat! Čekající žáci zatím luštili křížovky a balili evakuační zavazadlo. Poslední stanoviště se týkalo obvazové techniky, vyndávání klíšťat, ošetření popálenin a spousty dalších věcí.

Takže nakonec se pochodové cvičení, ze kterého jsme nebyli nadšení, a na které se nám nikomu nechtělo, skvěle vydařilo. Děkujeme naší paní učitelce Jonášové, Střední zdravotnické škole Písek a paní učitelce Vodsloňové za organizaci první pomoci v terénu.