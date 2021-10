Tradičním vyvrcholením programu budou odpolední rekonstrukce bitvy. "Je to jedinečná příležitost společně si připomenout odkaz našich předků. Přiblížit zejména mladé generaci jejich snahu nevzdávat se ani v těch nejtěžších chvílích," říká Jaroslav Pospíšil ze spolku 1. ETALON z.s. Spolek je společně s obcí Čejetice, Církví československou husitskou a Armádou České republiky. partnerem této akce

Letos uplynulo 601 let od bitvy u Sudoměře, která se zapsala do dějin vojenství. S půlročním odstupem, v sobotu 2. října 2021 nabízí Plzeňský landfrýd znovu strhující příběh vítězství hrstky husitů nad přesilou křížovníků ze Strakonic a železných pánů od Kutné Hory.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.