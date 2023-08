Motto: „Koupel je pro mne vedle ženy největší rozkoš.“ (Thomas Hobbes). Toskánsko je krásná část Itálie, která též jakoby láká k toulání. Za příspěvek a krásné fotky děkujeme Karlu Kafkovi.

Zastavení v Saturnii. | Foto: Karel Kafka

Procházíte kopcovitou zemědělskou krajinou plnou pahorků, údolí, malých políček, vinic a sadů s olivovníky. A najednou se dole v údolí objeví malé městečko Saturnia. Velice staré městečko, které kdysi obývali Řekové, Etruskové a Římané a které je plné památek (Porta Romana, Porta Fiorentina, Porta di Fonte Buia, kostel Santa Maria Maddalena a pevnost La Rocca aldobrandesca).

My však míříme za svým nosem, který nás podle stále se zvyšujícího sirného zápachu neomylně dovede k naturale Therme di Saturnia. Své jméno venkovní lázně odvozují od římského boha Saturna, který dle pověsti seslal blesk na místo, kde začaly prýštit horné prameny. Popravdě to však začíná na Monte Amiata kde se dešťová voda, filtruje přes skálu a putuje pod zemí po dobu 40 let, aby se obohacená o minerály a ohřátá na 37,5°C znovu objevila v přírodním prameni, právě v Saturnii.

V přírodních lázních u starého mlýna, které znali již staří Etruskové a Římané (věřili, že se jedná o dar od bohů), jsou prameny sirné říčky, která v drobných vodopádech a peřejích protéká po staletí hloubenými lagunami a jezírky, které jsou plné drobných kamínků, a následně odtéká do okolní krajiny.

A vám jen stačí si vybrat to správné místo, do kterého uložíte své unavené tělíčko. Můžete se jen tak ponořit do vody a rochnit se, nebo si na krk a záda nechat padat vodu z nespočtu vodopádů a peřejí. Zapomenete na okolí, přestanete vnímat nejen letící čas, ale i okolní návštěvníky, na nic nemyslíte a pouze relaxujete.

Pak projdete všechna jezírka a laguny, kocháte se okolní krajinou, necháte si masírovat nohy kulatými kamínky vzniklými krystalizací minerální vody a obalíte se černým léčivým bahnem. Pak se znova ponoříte do teplé vody se silným sirným zápachem, která sice pomáhá při kožních a dýchacích problémech, ale určitě nedělá dobře vašim stříbrným šperkům (ty tam raději neberte) a vašemu opálení, které mizí stejně rychle jako pára nad hrncem.

Pouze zapadající slunce vám připomene, že den pomalu končí a vy se musíte zvednout a pokračovat dál, k dalšímu cíli tohoto putování. No asi tak nějak – že jo.