Motto: „Jen blázen obdivuje jiná města, aniž by navštívil Řím“ (Francesco Petrarca) Druhou zastávkou bylo město, které si každý kdo ho byť jednou jedinkrát navštívil bláznivě zamiluje, protože nenávidět ho jednoduše nejde stejně, jako na něj nelze zapomenout. Za příspěvek a krásné fotky děkujeme Karlu Kafkovi.

Zastavení druhé v Římě. Castelo Sant Angelo - Borgia. | Foto: Deník/VLP Externista

Co tak napsat (co by nebylo známo) o městě založeném záhadnými Etrusky kteří odešli z Tróje a podle Diova příkazu měli hledat nový domov v Itálii, kde založili město Alba Longu, přímého předchůdce našeho druhého zastavení. V něm kněžka Rhea Silvia podlehla bohu Martovi a porodila mu dvojčata. Jakmile se vládce Amulius dozvěděl o narození případných uchazečů o trůn, nechal je v koši vhodit do Tibery. Koš s chlapci našla a odkojila vlčice (podle jiných verzí prostitutka – lupa).

Po letech Romulus a Remus (které se svými syny vychoval pastýř Faustules) krále Amulia zavraždili a předali vládu svému dědovi Numitorovi. Nechtěli však čekat na řádné uvolnění trůnu a tak se rozhodli na Palatinu založit město nové. Při hádce po kterém z nich město ponese jméno byl Remus zabit a tak město dostalo jméno Romulovo. Podle jiné pověsti byli Trójané na lodích zahnáni k Etruii, kde zakotvili v údolí řeky Tibery. Protože jejich ženy měly dost putování po moři, tak na radu z jedné z nich zapálily všechny lodě. Trójanům tak nezbylo nic jiného než zůstat. Tak zůstali, založili město, a to pojmenovali po ženě, která to vše zapříčinila – Rómě.

ŘÍM (italsky Roma – přezdívaný též Věčné město) je hlavním městem Itálie ležícím v oblasti Lazio a provincie Roma, zhruba v polovině Apeninského poloostrova. V tomto městě je k vidění historie skoro tří staletí a proto je nemožné se v něm zastavit pouze na „skok“. Vždyť se říká, že Řím nebyl zbudován za jeden den a tak by bylo bláhové si ho chtít za jeden den prohlédnout. Vždyť projít jen některé památky je skoro nadlidský úkol : Fontána di Trévi, Forum Romanum, Koloseum, Palatin, Pantheon, Fontana dei Quatro Fiumi, Piazza del Popolo s egyptským obeliskem, Španělské schody, Bocca della Verita, Andělský hrad, Pincijské zahrady, Židovské ghetto a to nemluvím o prohlídce nejmenšího nezávislého státu na světě. Vatikán (plným názvem Městský stát Vatikán) je vnitrozemský městský stát tvořící enklávu uvnitř Říma, který získal svůj název po místním pahorku Vaticanus Mons (ze starolatinského vates – věštec).

Doslova to znamená Pahorek věštců, protože zde stával věštírna. Zde byly vybudovány vily patriciů a později i amfiteátr, Ten sloužil k zábavě římského lidu (nejčastěji se v něm mučili a vraždili křesťané). V roce 40 zde Caligula započal stavbu cirku, do kterého byly dovezeny egyptské obelisky a který dostavěl až Nero. Pronásledování křesťanů trvalo až do roku 313, ve kterém císař Konstantin vydal Edikt milánský, který zakázal trestání osob hlásících se ke křesťanské víře a zavedl toleranci vůči všem náboženstvím. V roce 324 n.l. zde Konstantin nechal v místě hrobu prvního papeže (Kristova apoštola Petra), postavit chrám. Na jeho základech byla v 16. století vybudována bazilika sv. Petra (na jejím stavbě se podílel i Bramante, Raffael, Guliano da Sangallo či samotný Michelangelo Buonarroti) a Vatikán tak začal psát svou křesťanskou historii. Vatikán je církevní stát, kterému vládne doživotně volený římský biskup – papež.

Všichni jeho státní činitelé jsou katoličtí duchovní různého národního původu. Vlastní území Vatikánu zahrnuje baziliku sv. Petra, Svatopetrské náměstí, Apoštolský palác, Vatikánské zahrady, bazilika sv, Vavřince, bazilika Panny Marie Sněžné, a papežské letní sídlo Castel Gandolfo.

Součástí jsou i hojně navštěvované památky (Sixtinská kaple, Vatikánská muzea, Apoštolská knihovna a další).

A teď zkuste drazí přátelé odhadnout, kolik by tak jeden potřeboval času, aby to vše stačil projít a přitom neopomenout tu spoustu café barů s malými cappuccino, confetteria plná sladkých dobrot, galleria d´arte a jejich skvosty, accoglienta sbarra kde se dlouho do noci krásně popíjí, negozio con la moda italiana a di scarpe, kde si naše něžné polovičky nedokáží vybrat, piccoli negozi se vším možným, pizzerií, chioschi s ovocem a zeleninou, rodinných trattorií, procházek římskými uličkami plných pravé italské vášně, sledování neskutečného chaosu silničního provozu a odvahy a umění řidičů scooter Vespa, siesta pomeridiana plné lenošení, polemiche sul calcio zda je lepší Lazio nebo AS a hlavně nefalšované životní radosti. No řeknu vám, že nejlepší je se přizpůsobit a alespoň na chvilku „vivere come gli abitanti di Roma“ – jsme přece v Římě. No asi tak nějak – že jo.