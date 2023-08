Toulky Itálií: Zastavení čtvrté Pisciotta rezidence De Palme

Karel Kafka Čtenář reportér

Motto: „Věčnost je slunce smíšené s mořem.“ (Jean-Nicolas Arthur Rimbaud). No řeknu to asi takto drazí přátelé. Být v Itálii a nevidět moře by byla lidově řečeno pěkná „blbost“. Za příspěvek a krásné fotky děkujeme Karlu Kafkovi.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Toulky Itálií - Pisciotta rezidence De Palme. | Foto: Karel Kafka

A proto bylo velké štěstí, že jsem při projíždění Kampánií v národním parku Cilento e Vallo di Diano, na silnici z Palinura do Velia na kopci na mořem objevil malebné středověké městečko PISCIOTTA. Městečko podle legendy na svém útěku z Tróje založili (kupodivu) Trójané, kteří zprvu vystavěli Siris. Někteří však pokračovali dál k hoře Sirino, kde postavili další město Siruci (nyní Seluce). Odtud pokračovali na pláže Policastro u Tyrhénského moře a na řadu přišlo další město Pixous. Jeho název byl časem zkomolen na Buxentum. V roce 915, kdy město vypálili Saracéni se již název města změnil na Policastro. Mnoho obyvatelů prchajících před Saracény se vydalo na výběžek Palinuro, kde na památku svého ztraceného města založili malou osadu Pixoctum. Ta se pomalu rozrůstala a poměrně často měnila své jméno (Pixocta, Pissocta, Pichotta a nakonec Pisciotta). Toulky Itálií: Zastavení třetí v Tivoli Hlavní památkou města je kostel sv. Petra a Pavla ze 17. století a městský palác (restaurace Tre Gufi). Dnes je Pisciotta půvabné městečko plné úzkých terasovitých uliček s paláci ze 16. století, které si navzdory své poloze blízko moře (z velké části nedotčeno turistickým ruchem) zachovalo stoleté zvyky a tradice a neopakovatelnou atmosférou pravého italského (trochu venkovského) života. Přímo na pobřeží pak najdeme turistický přístav Marina di Pisciotta, kde si lze pronajmout lodičky, lodě, čluny či jachty k plavbám po moři. A protože jsem se zde chtěl chvilku zdržet, tak jsem hledal místo, kde bychom si mohl vychutnat tu trošku slané vody, povalovat se na písčité pláži, nachytat bronz a vitamín D. A ono se to nakonec povedlo v malé rezidenci Le Palme, kde pronajímají příjemné apartmány. Super pobyt vylepšený sledováním závodu F1 – nedovedete si představit, co vyváděli tifosi Scuderia Ferrari (tady opravdu nešlo fandit jinému týmu, což mě ale vůbec nevadilo, páč je to i můj oblíbený tým). No asi tak nějak – že jo.