Je v tom obrovská nostalgie. Milovníci úzkokolejky jsou z toho, jak to dopadlo, velmi smutní. Loni v říjnu vlaky, které vozily lidi z Jindřichova Hradce do Kamenice nad Lipou nebo do Nové Bystřice, dostaly stopku. Snahy navrátit zpátky to, co na Vysočinu a na jih Čech patří desítky let, sice jsou, ale je to velmi těžké. Někdo dokonce říká, že nemožné. Držme ale palce, ať se vlaky na koleje vrátí a trať nezanikne. Byla by to totiž obrovská škoda.