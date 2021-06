Ve spolupráci se zdejší základní školou, úřadem městyse Frymburk a Turistickým spolkem Lipenska zve v sobotu odpoledne provozovatel přívozu Hraničář ve Frymburku Antonín Labaj všechny zdejší děti a jejich rodiče na pohádkové představení O Karkulce a O dvanácti měsíčkách, které sehrají ochotničtí herci přímo na přívozu. Vůbec poprvé se stane, že přívoz pionýr přivítá na palubě kulturní představení. V tomto případě se bude jednat o veselé pohádky v podání herců z Kulturního a okrašlovacího spolku Čkyně.

Pohádkový přívoz vyplouvá ve 12, 13 a 14 hodin. Všichni z Frymburka budou mít vstup zdarma, diváci odjinud zaplatí stejnou částku jako za standardní jízdenku.

„Děti měly opravdu velice náročný rok. Stejně tak jejich rodiče, ale i učitelé. Připravíme pro ně zajímavý zážitek na hladině Lipna jako oddych v momentě, kdy vrcholí školní rok a brzy se bude rozdávat vysvědčení. Věřím, že si řada dětí najde na přívoz cestu a zpříjemní si odpoledne přímo na hladině našeho jihočeského moře,“ uvádí ředitelka frymburské základní školy Milada Minaříková.

Přívozy

„Tři lipenské přívozy jsou folklórem cestovního ruchu na Lipensku. Každý rok šetří motoristům tisíce kilometrů a stovky litrů pohonných hmot, čímž vlastně šetří i životní prostředí. Pro cyklisty, pěší a in-line bruslaře jsou naše přívozy neocenitelným pomocníkem při plánování výletů. Nyní se zdá, že přívozy se stanou i součástí kulturního života. Již loni jsme uvažovali, že spojíme tři přívozy a uděláme velký koncert na vodě. Na přívoze probíhají svatby a nyní se zde bude hrát i divadlo. Zkrátka přívozy jsou součástí našeho života na Lipensku,“ říká Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska.

Proti začátku měsíce se zvýšil provoz o cca 100 procent. Počet pasažérů na přívozech se vrátili na stav před rokem. "Největší nárůst je u kolařů, a to i v pracovní dny. V průměru za den převezeme cca 100 vozidel, a cca 250 osob, převážně cyklistů,“ uvádí Petr Tahotný vedoucí Hospodářsko správního odboru Město Horní Planá, které zdejší přívoz Pionýr provozuje.

Podle provozovatele přívozu v Dolní Vltavici René Wipperna lze očekávat první vrchol sezóny o tomto víkendu. Antonín Labaj provozovatel přívozu Hraničář ve Frymburku převáží každý den více a více turistů. Standardně by v tuto dobu měl jezdit do Frýdavy každou celou hodinu a pak čekat ve Frymburku. Nyní ale jezdí od rána do večera téměř bez zastavení tam a zpět.

„Nejnáročnější je situace mezi 10 a 12 hodinou. V čase okolo oběda je provoz mírnější, protože všichni sedí u stolu nebo jsou u vody. Velká frekvence pak opět nastává okolo 15 hodiny,“ uvádí Labaj.

Pavel Pechoušek, Turistický spolek Lipenska