To tenkrát byly roušky ještě in. Podívejte, jak nám to v nich před rokem slušelo

Vzpomínáte na dobu, kdy jsme šili roušky jako o život? Už je to rok, kdy nám čtenáři do redakce posílali své fotky s tímto novým "módním doplňkem." Možná jste mezi nimi byli i vy a vaši kamarádi. Podívejte se do naší galerie.