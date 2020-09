Před kostelem sv. Jana Křtitele v Chřešťovicích se v sobotu 19. září konalo velkolepé kulturní představení, nemajíce v našem okrese obdoby. Pod širým nebem zahráli, zatančili a hlavně zazpívali herci, tanečníci, pěvci a pěvkyně Jihočeského divadla Prodanou nevěstu od Bedřicha Smetany.

Členové Jihočeského divadla sehráli v Chřešťovicích Prodanou nevěstu. | Foto: Petr Mňouk Schánilec

Po více jak ročních organizačních přípravách se mohla tato událost stát skutečností. Díky nápadu pana starosty Albrechtic nad Vltavou Miroslava Ušatého, pana ředitele opery Jihočeského divadla Lukáše Průdka a pana režiséra Tomáše Ondřeje Pilaře se vše podařilo.

Pod širým nebem, nádherně raně podzimně laděném, zahráli, zatančili a hlavně zazpívali herci, tanečníci, pěvci a pěvkyně Jihočeského divadla. To vše za doprovodu orchestru téhož divadla, pod taktovkou dirigenta pana Maria De Rose.

Prostranství bylo vlastně neomezené neboť všichni učínkující se pohybovali před krásnou dominantou kostela a jeho součástí. Vcházeli či vtancovávali ze všech stran. A že jich opravdu bylo. Minimálně sto učínkujících hrajících a tančících a okolo třiceti hudebníků orchestru. Jeden nevěděl co dříve sledovat a na kterou stranu hlavu stočit. Tak prostorové to bylo.

Nechtěl bych někoho opomenout, ale mimo herců a orchestru, by to nebylo tak úchvatné bez baletního souboru a sboru Jihočeského divadla, spoluúčinkujících DPS Jitřenka, pěveckého sboru Aleluja z Týna nad Vltavou a spousty dalších dobrovolníků a komparzistů.

Vím, že odhadem mým, pětset diváků bylo nadšeno a spokojeno. To se ukázalo při děkovačce, nejméně pětiminutové. Opravdu úchvatné představení, které se jen tak někde nevidí. Jsem tak rád, že již nemusím za tak hezkým kulturním představením do Krumlova, Prahy či na Kárlštejn. Toto by nám záviděli, ale i přáli a my jsme na to právem hrdi.

Když vidím, jak se kostel sv. Jana Křtitele na poušti, s jeho okolní duchovní aurou, která má počátky v období keltském, probouzí z letitého spánku, jsem spokojen. Ne jako Fenix z popela, ale zásluhou místních občanů, vedení obce v Albrechticích nad Vltavou, místní farnosti a dobrovolných spolků, povstává tento kostel a jeho okolí. Je dobré, na dobré nezapomenout.

Velkou zásluhu na tomto obrozujícím díle má soubor Chairé z Příbrami, který, si dovolím říci, vdechl tomuto místu nový, čistý vzduch. Nyní se zde krom koncertu Chairé, konají advetní koncerty, prohlídky veřejnosti a dospělo to až k tomuto nádhernému představení. Je možné jít ještě dál?

Věřím, že toto představení, k radosti všech učínkujících a v hlavně nás z druhé strany, nebylo poslední.

Děkuji za všechny, dávejte na sebe pozor, buďte ohleduplní k ostatním a sami se mějte rádi. A bude dobře.



Petr Mňouk Schánilec