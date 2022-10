Na výlet do lázní Vráž na Písecku nás pozval Jan Malířský. Vydat se sem můžete vlakem nebo autem a po prohlédnutí Lázní Vráž se zámkem a nádherným parkem se můžeme vydat pěšky vydat po modré značce k Jezírkům lásky, která jsou vzdálená 1,5 km.

Vráž se skládá ze tří částí, Stará Vráž z lázeňským areálem ze 17. století, jehož centrem je novogotický zámek a hasičská zbrojnice, severně se pak nachází Nová Vráž z přelomu 19/20. století, ležící poblíž železniční stanice č. 200 Zdice/Protivín z roku 1875 a je zde také pila, na východě se nachází třetí část u Otavy a je tím Jistec. Zámek by postaven Lobkowicemi v letech 1868 - 1875 na rozmezí Staré a Nové Vráže a patřil k nejmladší zámecké stavby u nás. V roce 1881 bohužel vyhořel a na jeho místě je postavena nová opět novogotická budova jako letní, lovecké sídlo, které je postupem času obklopeno rozsáhlým parkem.. Lobkowicové zde měli rezidenci do roku 1926. V roce 1926 je objekt vykoupen Nemocenskou pojišťovnou pro účely zdravotní péče. Ta zde vystavěla lázeňské pavilony a roku 1936 otevřela sanatorium specializované na nervové choroby, poruchy pohybových ústrojí a dýchacích cest. Za II. světové války je obsadil wermacht, kterému sloužily jako ozdravovna pro vojáky s plicními chorobami. Po válce je znovu obnoven provoz sanatoria, v roce 1976 byl obci přiznán lázeňský statut. K lázeňským slouží dál a v roce 1993 je privatizováno jako sanatorium a dnes jsou zde zajišťovány i welnes pobyty. Ve městě je pak kaple zasvěcena sv. Václavu z roku 1877, před níž stojí kamenný kříž ze stejného roku, na kapli je deska na počest padlých v I. světové válce, v parku pak Boží muka a kapličku U Panenky Marie. V obci se narodili: katolický kněz a básník Jan Hynek Kavka a starosta obce, poslanec říšského sněmu Jan Rataj. Od lázní po modré turistické značce jihozápadně po silnici k lesu /lze k lesu dojet autem/ a potom pěšky po cestě asi 1,5 km k Jezírkům lásky v nadmořské výšce 480m najdeme dvě jezírka nad sebou pod Čertovo horou. K tomu prvnímu se váže pověst o jedné kněžně ze zámku, která se zde utopila, protože čekala nemanželské dítě a vznikla podle obrazu dívky s dítětem visícím na zámku. Jezírka nejsou přírodní, ale postavena lidskou rukou a slouží jako zásobárna vody /je to voda dešťová/ a to první je hluboké až 4m a je velmi čisté a tak jsou v něm i raci. Voda z nich vytéká potůčkem a napájí další tři rybníky až se nakonec vlévá do Novovrážského rybníka. Ještě pro dokreslené o obco jsou první písemné zprávy z roku 1323. Určitě to stojí za to.