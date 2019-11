Na poslední říjnovou besedu Protivínského vlastivědného klubu přijal pozvání Mgr. Jiří Hájek. Obyvatelům Protivína není neznámý – na protivínské škole učil 40 let. Nyní si může plně užívat svého koníčka – fotografování. Již v dětském věku se seznámil (jako mnoho dalších) s Flexaretou, od té doby udělala fotografie obrovský skok do digitálního světa. Dříve zabralo vyvolávání filmu a zhotovování fotografií hodně času, dnes je dílem okamžiku.

Beseda Protivínského vlastivědného klubu s Jiřím Hájkem. | Foto: Radek Lenemajer

Mgr. Jiří Hájek používal téměř 20 let fotoaparáty Pentax, na kinofilm i posléze digitální. Na plnoformátový (full-frame) Nikon přešel v roce 2016 a po třech letech jej opustil, stejně jako zrcadlovky, a přešel do tábora tzv. "bezzrcadlovek". Snímač je stejný, jen hmotnost přístroje a objektivů je výrazně nižší. U celé výbavy, kterou vláčí po horách, to představuje zhruba 1,7 Kg. Souběžně s tímto používal i fotoaparáty s menším snímačem. Pro řadu použití jsou plně dostačující. Vzorky fotografií pořízených právě fotoaparáty s menším snímačem - tzv. 4/3 nebo APS-.C nám Mgr. Jiří Hájek ukazoval, my jsme žádný rozdíl v kvalitě nepostřehli.