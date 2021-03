Za ZIP se představilo 12 tanečnic a jeden tanečník v osmi choreografiích. Všechny si připravili sami ZIPáci doma, načež je konzultovali se svými lektorkami.

Nejmladší ZIPačkou v soutěži, tedy v jejím prvním semifinále, byla Andrejka Králíčková. Té je 8 let a v ZIPu tančí od září.

Dále porota a diváci hodnotili sourozenecká dua, juniorské duo, duo slečen z kurzu DVK1 a tři choreografie nejstarších tanečnic. Z prvního kola do finále přímo postoupily čtyři choreografie ZIPáků. Ostatní mohou své štěstí zkusit v příštím kole. Kategorie byly velice pěkně obsazené, došlo na opravdový boj o body. Finálové souboje proběhnou v červnu.

A jak vypadaly výsledky?

Originální slow - Od 12 let Do 15 let

Patnáctileté slečny z hlavního kurzu :

1.místo Únik- Tereza Jarošová- PŘÍMÝ POSTUP DO FINÁLE

2.místo Fear- Anna Daňková - PŘÍMÝ POSTUP DO FINÁLE

3.místo Letter- Anna Kaiferová





Proti nim nastoupily juniorky: 4.místo Hvězdy ve tmě- Barbora Vrbová, Nikola Jonášová

Originální dynamic - Od 7 let Do 10 let (celkem 7 soutěžních choreografií)

3.místo Kosmonauti – Kristýna Volfová, Natálie Pavúčková- PŘÍMÝ POSTUP DO FINÁLE

5.místo Run This Town – Eliška a Klára Lichých

Originální slow - Od 8 let Do 12 let (celkem 7 soutěžních choreografií)

3.místo Jen tak s bráchou – Veronika a Tomáš Růžičkovi- PŘÍMÝ POSTUP DO FINÁLE

7.místo Tančím pro radost – Andrea Králíčková



Klára Humpálová, Taneční centrum Z.I.P.Písek