Tak ji máme rádi. Výstava věnovaná Libuši Šafránkové končí v půlce ledna

Výstavu pořádá Česká televize a Strahovský klášter a najdete ji právě v překrásném prostředí ambitu v budově, kde sídlí také Strahovská obrazárna.

Vstupné je 190 korun, součástí vstupenky je i Strahovská obrazárna, kterou určitě navštivte. Otevřeno je od 9.00 do 17.00 hodin, na místě ale musíte být nejpozději do 16.15 hodin. Vstupenky koupíte v pokladně u hlavní brány do Strahovského kláštera.

Výstava o Libušce Šafránkové měla skončit s koncem roku, byla ale pro velký zájem prodloužena až do 15. ledna.

Holka na vandru