Od samotného založení odboru se také zasloužila o pořádání soutěže "Šplhoun Čertovy hrbatiny" na železné tyči nebo na laně 4,5 m či místních přeborů ve sportovní gymnastice, šplhu, atletice. Se svými svěřenci se také zúčastňovala okresních soutěží ve sportovní gymnastice, atletice a plavání.

V posledních letech se také se svými svěřenci účastní a reprezentuje Regionální centrum ASPV Písecko a Jč KASPV na Republikové soutěže ČASPV v atletickém víceboji v Třebíči. Na návrh Jihočeské krajské Asociace Sportu pro všechny jí Českou Asociací Sportu pro všechny bylo uděleno tělovýchovné vyznamenání stříbrný odznak dr. Miroslava Tyrše za dlouholetou obětavou činnost pro rozvoj sportu pro všechny.

V atletickém oddíle se od jeho založení v roce 1981, zapojila do organizování a pořádání místních atletických soutěží, kterými byly přespolní běh "Běh čertovou hrbatinou", ve kterém jako žáček startoval i pozdější fotbalový reprezentant Jan Koller, ale i soutěž ve skoku vysokém "Chyšecká laťka".

Velkou měrou se také podílela na organizování a zajištění atletické soutěže v běhu do vrchu "Sedlecko-prčický trhák" na trase Sedlec-Javorová skála, kde startovali i čeští reprezentanti, např. Petr Pechek. Tento běh byl několikrát zároveň i krajským přeborem Jihočeského kraje v běhu do vrchu.

Marie Fuková se se členy atletického oddílu účastnila mnoha atletických přeborů, soutěží v přespolním běhu, na dráze či v hale. V posledním letech vede úspěšně jako trenérka AŠP (atletickou školní přípravku) při ZŠ a DD Přestavlky v rámci atletického oddílu TJ Chyšky a její svěřenci získávají medailová umístění, např. Mikulášský běh v Čimelicích, Běh kolem Harrachovky a Běh kolem Jordánu v Táboře či Běh Tolerance v Písku.

Podílela se také na založení fotbalového oddílu a na zajišťování a organizaci tanečních pouťových zábav, které v minulosti fotbalový oddíl v rámci TJ pořádal. Výkonný výbor TJ Chyšky,z.s. jí chce ještě jednou touto cestou poblahopřát k životnímu jubileu a poděkovat za její dlouholetou činnost v tělovýchovném hnutí, za obrovské množství hodin strávených se svými svěřenci na různých sportovištích, za propagaci TJ a obce Chyšky i popřát mnoho dalších úspěšných let v osobním i sportovním životě.

Fuka Josef, předseda TJ Chyšky, z.s.