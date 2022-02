Svůj dlouhý kámen má i Milevsko. Najdete ho v bukovém lese nad městem

Víte, co je menhir? Je to kamenný blok svisle zasazený do země. Jeho název se odvozuje buď z Bretonštiny (men-kámen/hir-dlouhý) a nebo z Keltštiny (znamená dlouhý muž). Menhiry, jejichž velikosti se pohybují od několika desítek centimetrů a k několika metrům, se vyskytují téměř po celém světě. Jeden najdeme i v Milevsku.

Jeden z menhirů najdete i u Milevska na Písecku. | Foto: Karel Kafka