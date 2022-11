Program Svatomartinské neděle odstartuje v Písku na Kamenném mostě v 10 hodin dopoledne:

10.00 h zahájení programu

10.15 h vystoupení kapely Escape 2 The Jungle

10.45 h T-Dance

11.00 projížďky na koních pro děti

11.30 h vystoupení Mažoretek Písek

12.00 h slavnostní průvod svatého Martina po Kamenném mostě v Písku (průvod pokračuje do Palackého sadů)

13.00 h vystoupení Z.I.P. Písek

13.45 h zahraje Eliška Kotlínová s kapelou

16.00 h diskotéka pro děti v Divadle Pod čarou

18.00 h lampionový průvod a ohňostroj u Kamenného mostu

Připraven je i svatomartinský jarmark. Ve stáncích bude spousta hezkých věcí a dobrot. Dospěláci ochutnají letošní moravské martinské víno.

V pravé poledne přijede sv. Martin na bílém koni a projde i se slavnostním doprovodem přes Kamenný most, před pódiem u domu U Slona se rozdělí se žebrákem o plášť a přes most se zase vrátí k Výstavišti. Z hlasové nahrávky si poslechnete příběh sv. Martina a žebráka a dozvíte se i to, na co doplatily husy a proč i ony jsou symbolem svatomartinského období.

Průběh celého průvodu budou snímat kamery a přenášet na obrazovku umístěnou na pódiu. Sv. Martin dětem opět přiveze červená jablíčka. A protože Martin přiveze jablíčka dětem, byli bychom rádi, kdyby děti zase na oplátku přinesly něco koníkům, na kterých se mohou svézt, třeba mrkev, jablko ze zahrádky nebo usušené pečivo.

A až se úplně setmí, vypraví se děti s lampiony ke Kamennému mostu, kde na ně bude čekat parádní ohňostroj. Celý den bude stát za to! Tak přijďte a užijte si pohodu, hezký čas a setkávání s přáteli a známými.

Těšíme se na vás, spolek Přátelé Kamenného mostu Písek