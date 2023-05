Studenti z Písku vyrazili na výměnný pobyt do Francie

Čtenář reportér

V týdnu od 22. do 30. dubna se třída 3.F z píseckého gymnázia vydala do Francie do města Sens, kde na ně čekali francouzští studenti. O návštěvě napsala studentka 3F Anna Kuchtíková.

Výměnný pobyt s Francií. | Foto: Archiv studentů

Po půl roce, kdy gymnazisty v Písku navštívili studenti francouzského gymnázia v týdnu od 7. 10. do 14. 10. si tak mohli sami na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je žít s cizí rodinou v cizím městě. Nejen že žili s rodinami již předem určených korespondentů, ale sami se stali součástí jejich každodenního života. Týden studenti píseckého gymnázia strávili poznáváním francouzské kultury a jazyka, který již třetím rokem studují. Na jeden den se také stali studenty zdejšího gymnázia, seznámili se s jiným přístupem k výuce a zažili i vyučování předmětů, které na škole nemají např. španělský jazyk či filozofii. Nenavštívili pouze Paříž, ale také Štrasburk a Provins. Vydali se i na hrad Guédelon, kde byli svědky stavby hradu středověkým postupem, zámky Fontainebleau a Vaux le Vicomte, mohli si tak rozšířit své znalosti o historii Francie. V sobotu strávili svůj poslední volný čas s rodinami a jejich korespondenty. Francouzští studenti si tak pro ně mohli vymyslet svůj vlastní program jako třeba návštěvu večerní Paříže s nasvícenou Eiffelovou věží. Anna Kuchtíková 3.F