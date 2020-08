Nastřelení jednotky, chemický poplach, ošetření zraněného, nález nevybuchlé munice a řadu dalších incidentů řešili minulý týden příslušníci strakonické jednotky aktivní zálohy při vševojskovém výcviku na cvičišti Oldřichov. Prohloubili si nejen základní vojenské dovednosti, ale připravili se i na podzimní cvičení Tobruq Rats, při kterém budou poprvé cvičit společně s profesionálními vojáky.

Vojáci v záloze si procvičili orientaci v terénu. | Foto: Jana Samcová AČR

Instruktoři si pro záložníky připravili nabitý program. Potvrdila to i Klára Dvořáková, která je zatím jedinou ženou ve strakonické jednotce aktivní zálohy. „Strašně si to užívám. Jedna akce střídá druhou, nenechávají nás vůbec v klidu,“ neskrývala nadšení dvaadvacetiletá studentka Stavební fakulty ČVUT, která dříve zvažovala studium na vysoké vojenské škole. „Nechtěla jsem se armádě zcela upsat. Nejdříve jsem vyzkoušela dobrovolné vojenské cvičení. Hrozně mě to chytlo,“ popsala Dvořáková svou cestu do aktivní zálohy.

Pro Milana Kulhánka, jenž také cvičil na Oldřichově, byl vstup do aktivní zálohy náplastí na nesplněné sny. „Kdysi jsem chtěl jít k profesionálním vojákům, to mi nějak nevyšlo. Strakonická jednotka byla málo naplněná a důstojnické místo bylo pro mě výzvou,“ vysvětlil Kulhánek, proč se stal zástupcem velitele jednotky aktivní zálohy.

Ačkoliv záložníci přes den cvičili a v noci se střídali ve střežení, na únavu si vůbec nestěžovali. „Možná na začátku to bylo náročné, než se člověk zajede, ale teď už je to v pohodě. Proto sem přece jezdíme, abychom se něco naučili,“ doplnil Milan Kulhánek.