V Milevsku rovněž hrál fotbal za žákovské, dorostenecké mužstvo a při studiu na milevské SVVŠ-dnes gymnázium - byl členem ustavujícího házenkářského týmu dorostenců Milevska, který po ročním působení v krajském přeboru postoupil do první házenkářské dorostenecké ligy, kterou hrál dva roky. Pak hrál za házenkářský tým mužů a po studiích na vykonával hrajícího trenéra mužů.

S atletikou začínal v Milevsku jako samouk. Specializoval se na sprinty a účastnil se mnoha soutěží v kraji či později při studiích na fakultě i vysokoškolských přeborů. Jeho osobní rekord na 100 m byl tehdy 10,9 sec. zaběhnutý v Milevsku na Velké ceně ZVVZ a Štítu v soutěži se sprintery Dukly Praha. Z Milevska přešel do atletického oddílu TJ Jiskra Bechyně, kterou posílil v krajském přeboru družstev mužů, trenér p. Hynek. Při studiích na pak závodil za tehdejší RH ČB ve II. lize, běhal hlavně 100 m, 200 m či štafetu 4x100 m.

S dětmi se zúčastňoval prakticky všech školních atletických soutěží a velkých úspěchů dosáhl hlavně v soutěži ZDATNÉ DĚTI - 3.a 4. místo v ČSSR, Poháru rozhlasu-krajská kola, přespolní běh,… Po studiích na pedagogické fakultě začal učit v Milevsku a zde také založil atletický kroužek a byl prvním trenérem pozdější reprezentantky Jany Petříkové, která přešla k Bořivoji Petrákovi do Českých Budějovic a vynikala jako překážkářka.

Josef Fuka byl také vedoucím trenérem jednoho z atletických center kraje v Chyškách. V Chyškách byl hlavním organizátorem atletických soutěží Běh Čertovou hrbatinou, Chyšecká laťka ve skoku vysokém a běhu do vrchu Sedlec-Javorová skála. Rovněž pracoval ve VV Jč KAS-komise mládeže a měl na starosti Pohár rozhlasu v atletice. Dlouhá léta také vykonával funkce rozhodčích, řídícího pracovníka v KPD či TD na mnoha závodech v okrese či kraji. Také byl členem Dozorčí rady ČAS.

Jeho „rukama“ prošlo velké množství atletů. Jeho svěřenci každoročně dosahovali či dosahují množství medailových úspěchů v krajských soutěžích jednotlivců i družstev. V minulosti se také družstva st. žáků a dorostenců probojovala do semifinále Mistrovstcí České republiky (MČR). Jednotlivci rovněž startovali na MČR, např. Ondřej Kohout 6. místo na MČR juniorů v Běchovicích,… Jeho svěřenci drželi i krajské atletické rekordy. Jeho syn Michal dokonce 29 let.

Josef Fuka je předsedou atletického oddílu a předsedou TJ Chyšky, z.s., který založil v Chyškách na Čertově hrbatině, od samotného založení oddílu a TJ v roce 1981, tedy plných čtyřicet let. Od samotného založení oddílu je také trenérem atletiky všech věkových kategorií.

Předseda atletického oddílu a předseda TJ Chyšky Josef Fuka oslaví 9. října kulaté jibileum, 70 let. Připomeňme si úspěchy tohoto trenéra a učitele tělocviku v jedné osobě, který stál u zrodu mnoha skvělých atletů.

