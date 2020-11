Čelnové Píseckého Sokola vymysleli výzvu s názvem Oběhneme republiku. Jejím cílem bylo inspirovat lidi k pohybu. Akce se zúčastnilo 339 lidí, dohromady zdolali vzdálenost 3 053 km.

A běželi... dohromady úctyhodných 3 053 km. | Foto: Archiv Sokola Písek

Ve středu 28. října jsme oslavovali 102. výročí vzniku samostatné Československé republiky, s níž je významně spojena i sokolská organizace. Naše jednota se chtěla v tento sváteční den zúčastnit druhého ročníku Sokolského běhu republiky, ovšem z důvodu zhoršení koronavirové krize byl závod odložen na 28. listopadu.

Členové píseckého Odboru všestrannosti proto vymysleli výzvu s názvem “Oběhneme republiku?”, která měla v tento den inspirovat lidi k pohybu. Tuto výzvu mohl individuálně plnit opravdu každý, protože vládní nařízení umožňují pobyt v přírodě.

Do výzvy se skutečně zapojilo velké množství sportovních nadšenců, kteří nám během středy posílali své fotky z výletů nebo screenshoty z běžeckých aplikací, doplněné o počet ušlých či uběhnutých kilometrů. Dohromady se zúčastnilo 339 lidí, s jejichž pomocí jsme společně zdolali vzdálenost 3 053 km.

Tento výsledek je neuvěřitelný. Společně bychom totiž s přehledem oběhli hranice České republiky (2 327 km) a ještě by nám zbylo 726 kilometrů k dobru. Ke zdolání hranic tehdejší Československé republiky (4 120 km) by nám zbývalo 1 067 km.

Mezi účastníky byla kromě Sokolů i široká veřejnost. Přidali se k nám i studenti z 5. školní roty Univerzity obrany v Brně, kteří nás podpořili 104 kilometry.

Co se největších sportovních výkonů týče, zaslouží si zvláštní pozornost bývalý náčelník Odboru všestrannosti T. J. Sokol Písek Pepa Velát a jeho syn Vojta, kteří zdolali každý obdivuhodných 40 kilometrů.

Děkujeme všem za účast!