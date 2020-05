Prvním z nich bylo dokončení výměny podlahových krytin ve školní družině. A tak se v prvních dnech neplánovaného školního volna ve třech třídách ŠD nejprve vyklízel nábytek, hry, hračky a ostatní pomůcky, aby se po položení nového lina vše opět umylo a nastěhovalo zase zpátky.

Druhým z našich projektů byla iniciativa: „Vy učíte, my šijeme“. Z jedné třídy během několika hodin vznikla malá šicí dílna, ve které vychovatelky začaly šít z textilních zbytků roušky. Nejprve pouze pro zaměstnance školy, později se z původního záměru „první pomoci“ pro kolegy stala téměř textilní velkovýroba a do konce dubna se jich ve školní družině ušilo cca 1800 kusů. Ty putovaly nejen našim kolegům a jejich rodinám, ale také jednotlivcům a organizacím, kteří se s jejich nedostatkem potýkali. Roušky od nás dostaly například Domácí hospic Athelas, Dům s pečovatelskou službou Světlo – Drhovle i jeho pobočka Písek, některé obchody a lékárny, Městské středisko sociálních služeb Písek, jedna z píseckých ubytoven, 15. MŠ a mnozí další jednotlivci. Ušily jsme rovněž několik set kusů roušek pro žáky 1. stupně jako „první pomoc“, až se opět 25. května vrátí do školy.

Třetím z projektů, tím nejviditelnějším pro obyvatele Písku, jsou barevně vyzdobené zastávky MHD. Naše školní družina se na začátku školního roku přihlásila do projektu (Ne)bezpečné zastávky pro ptáky, který vyhlásil Odbor životního prostředí MěÚ Písek. Jde o to, že průhledné autobusové zastávky jsou pro volně žijící ptáky velmi nebezpečné. Ptáci je nevidí, nevnímají jako překážku a v letu do nich narážejí. Ač se to nezdá, ročně až miliony ptáků na těchto zastávkách naleznou svoji smrt. V rámci projektu měli žáci do konce školního roku vybrané písecké zastávky MHD barevně vyzdobit tak, aby byly pro ptáky bezpečnější. Školy však byly uzavřeny a to znemožnilo uskutečnit původní záměr – aby byl výtvarný návrh a realizace prací žáků. Ale protože pedagogové mají jít svým žákům příkladem, pustily se do práce na projektu samy vychovatelky školní družiny. Ukázalo se, že výtvarnou a pracovní výchovu umí opravdu dobře. Na zastávce Lesní hřbitov jsou k vidění veselá lesní zvířátka, která navrhla a vyrobila Mgr. Lenka Michalová. Za Pazdernou teď mají zastávku trochu „školní“ - zdobí ji barevná čísla a písmena a je společnou prací kolektivu vychovatelek. Největší ze zastávek, která má nyní nový kabát, je ta v Nádražní ulici. Autorkou krásných obrázků mořských živočichů je paní vychovatelka Kateřina Pokorná. Zastávky budou nyní bezpečné nejen pro ptáky - v horkých dnech přinesou trochu stínu i lidem čekajícím na autobus a také rozveselí písecké ulice. Ještě jedna zastávka MHD na naše šikovné ruce čeká – Kollárova ul., Kulturní dům. Neprozradíme, co ji zkrášlí, avšak už se na ni můžete těšit.

Posledním projektem vychovatelek z Benešovy školy bylo vyzdobení vrat školního hřiště hezkým velkoplošným obrazem. Ten nahradil výtvor jednoho s píseckých sprejerů, který se na nich rozhodl výtvarně realizovat a popsal je nehezkými nápisy.

Jak je vidět, ani uzavření základních škol nezabrání vychovatelkám z Benešovy školy, aby pracovaly. Pro své žáky, pro kolegy i pro obyvatele Písku.

Za školní družinu ZŠ E. Beneše Písek

Radka Zapletalová, vedoucí vychovatelka