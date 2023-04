V letošním roce na ZŠ Edvarda Beneše v Písku už potřetí proběhl Den s třídním učitelem. Smyslem této aktivity je podle Jitky Lepičové, která nám příspěvek zaslala, podpořit vzájemné vztahy ve třídě, upevnit třídní kolektiv a vzájemně se poznat i mimo školní lavice.

S dětmi ze 3. A a 3. B jsme se vypravili do Záchranné stanice Makov. Tentokrát jsme měli ještě jeden cíl, a to podpořit místní zvířátka. Společně s vedením školy jsme předali do rukou Libora Šejny, zakladatele záchranné stanice, symbolický šek s částkou 28 896 korun. Jednalo se o rekordní výtěžek z již tradičního Vánočního jarmarku, který naše škola pořádá ve spolupráci se spolkem OCC při Základní škole Edvarda Beneše.

Sami žáci se rozhodli věnovat celý výtěžek právě záchranné stanici. V minulých letech jsme takto již podpořili dětské oddělení v Nemocnici Písek nebo finančně pomohli uprchlíkům z válčící Ukrajiny.

V Makově děti zažily krásné slunné dopoledne bohaté na spoustu nových zážitků. Při prohlídce stanice si děti vyslechly příběhy opuštěných a zraněných zvířat a také cenné rady, jak se k nim v různých situacích chovat. Odvážlivci si na rukavici mohli zblízka prohlédnout poštolku. Do programu byla zařazena i naučná poznávací hra a posezení u ohýnku.

Děti odjížděly z výletu nadšené a už nyní se nemohou dočkat, až pozdraví přes webkameru mláďata čápů, jejichž hnízdění bedlivě sledují. Záchranné stanici Makov přejeme hodně štěstí a těšíme se na brzké shledání.

Jitka Lepičová