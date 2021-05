Školáci vědí, za co by je Země pochválila a za co pokárala

Předposlední dubnový čtvrtek slavila naše Země svůj svátek. Děti ze ZŠ Cesta v Písku si tento svátek připomněly v družině. Co by nám naše Země pověděla, kdyby mohla mluvit? Děti si povídaly a psaly, za co by nás Země možná pochválila a za co naopak pokárala.

Děti ze ZŠ Cesta v Písku si svátek Země připomněly v družině. | Foto: Iva Peroutková