Skauti přivezli Betlémské světlo do Písku

V sobotu 21. prosince přivezli skauti Betlémské světlo do Písku. V neděli 22. prosince pro něj mohou lide přijít do děkanského kostela Narození Panny Marie a nebo do kostela sv. Václava a pak i na Štědrý den.

Skauti přivezli Betlémské světlo do Písku. | Foto: Ondřej Untermüller