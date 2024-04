Další ulice, po které se projdeme, nese název, jehož původ si dnes pamatují pouze starousedlíci. Ulice Za Krejcárkem začíná na rohu polikliniky a škol TGM a dovede nás kolem nové zástavby, rodinných vilek a domů, které mnozí znají jako „Na Rafandě“ až ke garážím postaveným mezi ulicí Šumavská a výpadovkou na Prahu a Rožmitál p/T.

Ulice Za Krejcárkem v Milevsku. | Foto: Karel Kafka

Za Krejcárkem se jí říká proto, že kdysi byl za školními budovami k vidění rybník Krejcárek. Na počátku šedesátých let však byl zavezen a na jeho místě vnikly školní pozemky, kde jsme se s větším, ale častěji s menším úspěchem učili pěstovat různé plodiny.

Zde se mi vybavuje dávná vzpomínka na jednu malou epizodu z pěstování na těchto pozemcích, která docela jasně dokresluje náš přístup k tomuto předmětu. V ní paní (či jak bývalo zvykem soudružka) učitelka, která ten den nad námi měla dozor, udělala fatální chybu. Po příkazu, abychom vypleli záhonky s mrkví (bylo jich asi pět), se bez dalšího vysvětlování vzdálila. My neznaje, jak takový plevel vlastně vypadá, jsme vznesli dotaz na naše spolužačky, které se opodál věnovaly zaštipování rajčat a následně vzali v potaz jejich sdělení, že plevel je to zelené, co roste ze země. A tak jsme (chtějíc paní učitelce udělat radost) pleli, pleli a pleli, až jsme všechen plevel odstranili a musím říct, že jsme na svůj výkon byli řádně pyšní. Nepřejte si však vidět, co se následně dělo po jejím návratu. Napřed jen nevěřícně zírala na záhony, u kterých jsme hrdě stáli čekajíc na pochvalu, a na kterých nebylo naprosto nic (teda nejen žádný plevel, ale bohužel ani ta pěstovaná mrkev), pak chvíli vypadala, že omdlí, aby se následně vzpamatovala a my jen nevěřícně naslouchali přívalu jejích slov, která zde ani po těch letech opravdu nemohu prezentovat.

Asi vás moc nepřekvapí, že známky z pěstování, které jsme si ten den odnášeli, opravdu doma nenašly pražádnou radostnou odezvu – a to nemluvě o poznámkách, které jsme přes veškerou naší snahu vše vysvětlit dostali s požadavkem podepsání ze strany obou rodičů. Jednu výhodu to však přesto nakonec mělo – již nikdy jsme nebyli povoláni k podobné činnosti a hodiny na pozemcích se tím pádem pro nás staly vítanou příležitostí nějak zaujmout ta copatá stvoření, která s námi sdílela školní škamna.

Nicméně i tyto pozemky však v průběhu dalších let vzaly za své a ustoupily sportovnímu hřišti. Pobyt na něm pak bylo veškerým žactvem zcela určitě lépe přijímáno, než z našeho pohledu „otrocké“ práce na dřívějších plantážích. Původní hřiště bylo k radosti školní docházkou obdařené drobotiny v roce 2019 nově upraveno do stávající podoby.

Karel Kafka