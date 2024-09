No co asi tak napsat o této ulici, či snad lépe řečeno o tom málu, co z ní zbylo. Tu původní malebnou a trochu tajemnou milevskou uličku si dnes pamatují pouze milevští starousedlíci a rodáci, narození hluboko v minulém století. Chodilo se po ní na náměstí, často jí používali štamgasti pospíchající domů z některé z milevských hospůdek, mnohá děcka jí používala při cestě do školy a o nedělích se po ní chodívalo na mše do městského kostela sv. Bartoloměje.

Stávala v ní stodola, svojí živnost v ní provozoval kamnář František Klíma, na rohu si v trafice bylo možné zakoupit kuřivo, noviny a trochu probrat politickou situaci v regionu a naproti se pak naskýtala možnost posedět s kamarády u dobrého truňku. První rána jí potkala v sedmdesátých letech minulého století, kdy došlo ke zbourání prvních domů.

V druhé demoliční vlně, která proběhla z důvodu výstavby autobusového nádraží v roce 1985, dochází ke zbourání celé její severní poloviny. A tak se nám do dnešních dnů dochovala pouze její jižní část, která podél zmíněného autobusového nádraží a malého parkoviště spojuje ulici Čs. legií s ulicí Havlíčkovou. Dnes v ní můžeme obdivovat Milevské růže Ludvíka Večeři, dámy jistě potěší možnost využití služeb solária a kosmetiky s možností manikúry, pedikúry a kadeřnictví. Jiné si v ní zase mohou udělat elegantní nehtíky. Též si tam můžete nakoupit dobré pečivo a v příjemném prostředí si vychutnat sladký zákusek s kávou. A pokud to vše budete vidět trochu rozmazaně, tak si v ní můžete zaskočit zakoupit brýle pro lepší vidění světa. A stále v ní nechybí možnost pojíst dobrou krmi a popít pěnivý mok či okoštovat výrobky vinařů v restauraci u Broučka.

A jen tak mimochodem – pokud se v ní budete pohybovat kolem půlnoci, může se vám stát, že vás osloví drobný stařeček s vycházkovou špacírkou, který vám bude nabízet vynikající tabáček do fajfky. Tak si ho bez ohledu zda jste, či nejste kuřáci žďabíček vezměte. On se tam totiž občas zjevuje trafikant, který zde kdysi dávno prodával kuřivo a zatím se tak nějak nedokázal své živnosti úplně vzdát. A místo placení mu zkuste říct nějakou novinu – vám to nic neudělá a jemu to vždy (než se zase ztratí v mlžném oparu) udělá radost.

Karel Kafka