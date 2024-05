Asi vám je jasné, že dnes to nebude procházka ulicí pojmenovanou po nějaké osobnosti, přesto si však zaslouží naši pozornost. Vchází se do ní průjezdem z Riegrovy ulice a dovede nás až ke školám TGM v Jeřábkově ulici.

Souhrádka v Milevsku. | Foto: Karel Kafka

Není žádná jiná v celém Milevsku, kudy by během dlouhých let, co byla zbudována, prošlo tolik žáčků školou povinných a mám takový dojem, že jí ve svém životě prošel snad každý Milevšťák. Ulička, která byla dějištěm mnohých šarvátek bojechtivých žáčků, nese název Souhrádka.

O původu tohoto názvu se vedou učené spory, ze kterých se jako nejpravděpodobnější jeví, že se jedná o odvozeninu od Soutky. Soutka nebo též Soudka je architektonický prvek, který se začal využívat již ve středověku jako prevence šíření požáru ve městech plných dřevěných domů. Jedná se o úzkou proluku mezi domy, která mohla být překlenuta obloukem, neboli prampouchem. A podle toho se prý začal používat zkomolený název pro všechny úzké uličky, které s původním posláním Soudky již neměly nic společného.

Milevská Souhrádka však může svůj název dle pánů Třeštíka a Pešty mít i jiného původu. V této uličce totiž v letech 1809 až 1832 v domku č.p. 131 bydlel jistý pan Souhrada, který zde krátce provozoval i výčep pěnivého moku – piva. Odtud třeba Souhradova ulička čili Souhradka, a pak třeba nám již známý název Souhrádka.

Necháme tedy na laskavém uvážení čtenářů, ke které z nabízených možností se přikloní.

Karel Kafka