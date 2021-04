Zipácká velikonoční nadílka pro seniory se rovná spoustě dárečků pro naše seniory. Letos se jich nakupilo na pět set.

ZIPáci potěšili seniory velikonočními dárky. | Foto: Archiv Tanečního centra Z.I.P.Písek

Z velikonočních dárečků a překvapení se mohli radovat lidé v seniorských domech Senecura, Světlo a Diakonie.

Jako už tradičně měly koordinátorky v seniorských domech o trochu více práce, protože bylo potřeba vše řádně před předáním vydezinfikovat. Pro ZIPáky to zase znamenalo dárky včas vyrobit a dovézt na adresy pečovatelských domů do určitého termínu.

Je tomu už rok, co ZIPáci nemohli potěšit seniory tancem, ač k nim chodí rádi a dárky ještě radši předávají osobně. O to větší fantazii tanečníci a jejich rodiny vložili do tvorby dárků a jiných překvapení.