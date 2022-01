Z historie obchůzky prováděné v předvečer Tří králů

Uvedený lidový zvyk podle vyprávění pamětníků prováděla chasa v Kovářově od nepaměti. V roce 1976 byla obchůzka ukončena na usedlosti u Škochů v čp.3, masky uloženy na půdu a další generace mladíků na dlouhých deset let v tradici nepokračovala.

Milan Škoch (rodák z čp. 3) masky po celou dobu opatroval, zrekonstruoval a v roce 1986 vynesl na světlo boží, kdy ve spolupráci s dalšími kamarády tradici obchůzky v tomto roce po obci obnovil. Obchůzka s klibnou a kozlíky dlouho udržována nebyla a tak po několika letech opět skončila.

Od roku 1990 se stávají vedoucími Jihočeského folklorního souboru Kovářovan manželé Milan a Pavla Škochovi a tento lidový obyčej, včetně autorských dialogů, zařazují do kulturních programů souboru.

V roce 2003 přicházejí manželé Škochovi s nápadem obchůzku po vesnici znovu obnovit, zrekonstruují, dle potřeby vytvoří autentické repliky masek a s dalšími přáteli tento lidový zvyk přivádějí znovu k životu.

Z vyprávění se obchůzka koná na památku krále Baltazara, jenž přijel na bílém velbloudu do Betléma poklonit se Ježíškovi. Klibna (maska koně) tedy podle lidového výkladu značí velblouda.



Za článek a fotky děkujeme manželům Milanovi a Pavle Škochovým