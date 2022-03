Může Učitel národů, který se narodil před 430 lety, promlouvat svou knihou Všeobecná porada o nápravě věcí lidských k dnešní mládeži? Kde vzít sílu k nápravě tohoto nemocného světa? Kde začít? Má to vůbec cenu?

V rámci programu Komenský – příběh lidskosti a navazujícího projektu Proměny, které proběhly v únorových dnech na ZŠ Cesta, hledali odpovědi na tyto otázky žáci 2. stupně. Doprovázely je dvě lektorky z nadace Najdi lektora.

Komenský zažil extrémní situace: třicetiletou válku, vyhnanství z vlasti, několikrát přišel o vše, co měl. Ztratil nejen majetek, své dílo, ale v morových epidemiích i členy své rodiny. „Bylo úžasné vidět žáky, jak na pozadí Komenského života si mohou projít časovou osu svého vlastního života, uvědomovat si zlomové události – ty dobré i ty těžké - a dále rozvíjet své plány včetně konkrétních kroků, co dál,“ vyjádřila se lektorka po programu.

Do svého největšího díla Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, které nedokončil, Komenský vtisknul své představy a touhy jak uzdravit tento svět. Čtenář, či spíše účastník projektu Proměny, žasne, jak aktuální jsou myšlenky velkého učitele, kněze a filosofa. Tak současné, že mohou inspirovat k přemýšlení: Co mohu změnit ve svém životě. Co mohu udělat pro své okolí?

Z nápadů žáků:

- Budu se více starat o babičku.

- Chci se naučit hrát na hudební nástroj.

- Naučím se nějaký nový cizí jazyk.

- Přemýšlím, že napíšu dopis svému sousedovi, kterému nedávno zemřela žena.

- Vyrobím nůž pro někoho, komu by udělal radost.

- Uklidím si pořádně svůj pokoj.

- Chci se učit víc to, co chce Pán Ježíš.

- Opravím dveře od skříně.

- Budu pracovat na tom, abych zlepšil vztah se svými kamarády.

Z nápadů třídních kolektivů:

- Něco uděláme pro školu: potřebujeme hřiště, místnost na trávení volného času, bufet … (Budou žáci dost podnikaví, aby dotáhli své nápady a něco z toho opravdu uskutečnili?)

Kde Komenský bral sílu? Proč ho zkoušky nezlomily, naopak posílily k práci pro blaho svých žáků i celého lidstva? Byl hluboce věřícím člověkem, poutníkem, který „svět prošel krok za krokem a všechno si zblízka prohlédl“. Zjistil, že svět je labyrint, a ráj našel v srdci naplněném Boží moudrostí a láskou. I dnes platí, že láska je lékem na nemoci tohoto světa. Ohleduplnost, soucit, respekt, odpuštění … A je-li zdrojem těchto darů Boží láska, tím lépe.

Projekt lze využít jako preventivní program pro běžné i extrémní životní situace. Komenského život je inspirací, má kapacitu vybavit současný národ a naši mládež občanskou gramotností a dát orientaci ve svízelných situacích.

A teď je čas jít Na kopec s Amosem. Připojte se k nám 27. 3. Oslavíme Komenského narozeniny výstupem na Jarník. Sraz vje e 14 hodin U Vodáka. V 15 hodin se můžete těšit, že pod rozhlednou uslyšíte citáty J. A. Komenského.

Ivana Lanštiak, lektorka programu Najdi lektora

Jana Slavíková, MP a třídní učitelka 8. třídy