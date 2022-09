No a jako první přišla na podium blonďatá zpěvačka Jarmila Zedníková, která se divákům představila například písní od Hany Hegerové Potměšilý host a následoval ji vítěz Superstar Zbyněk Drda, který rozněžnil převážně dámské publikum písní Mandy. Se svým jedenáctiletým synem Petrem dorazil na podium i herec Petr Batěk, který si zazpíval nejdříve s kytarou a po té i se synem. A následovalo překvapení večera pro diváky a to nečekaným triem, které představoval zpěvák a herec Martin France a jeho pěvecké kolegyně čtyřletá Emilka a šestiletá Klaudinka a střihli si společně písničku „Říkej mi táto“. U tohoto songu se takzvaně „odpráskl“ Martin a to kvůli čtyřleté Emilce, která představila své taneční vystoupení. A jen na závěr je potřeba říci, že to jsou dcery zpěvačky Jarmily Zedníkové.

Přišlo milé předávání dárků od společnosti Dermacol pro tři vylosované diváky a pak už se opět rozjel koncert a to v podobě rockové dračice Leony Šenkové, která se s diváky ve svém bloku rozloučila písní „Jednoho dne se vrátíš“ od Věry Špinarové. Celou benefiční akci ukončil herec a muzikálový zpěvák Roman Vojtek a ten si na svůj závěrečný song pozval všechny své pěvecké kolegy, aby se společně rozloučili hitem z muzikálu Hříšný tanec „Hej bejby“.

Pak už bylo potřeba jen diváky pozvat na 13. ročník této benefice, která se uskuteční opět první sobotu v září roku 2023.

Martin France