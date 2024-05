Seriál o historii milevských ulic pokračuje dalším dílem. Riegrova ulice v Milevsku je plná malých krámků, ve kterých je k dostání spousta potřebných i nepotřebných věcí.

Riegrova ulice v Milevsku. | Foto: Karel Kafka

Ulice, která se před rokem 1903 jmenovala Radnodomská (protože v ní stála radnice) a která spojuje náměstí Eduarda Beneše s Husovým náměstím (u starousedlíků ulice mezi velkým a malým náměstím), je pojmenována po politikovi a spoluzakladateli Národní staročeské strany F. L. Riegrovi (ten oproti jinému Milevšťákovi asi s Milevskem neměl nic společné).

František Ladislav svobodný pán Rieger se narodil 10. prosince 1818 v Semilech do rodiny mlynáře. Dětství trávil v rodinné usedlosti s mlýnem a pilou. Základní školu absolvoval postupně v Semilech, Vysokém n/J a Šumburku. Následně zdárně vystudoval na staroměstském akademickém gymnáziu. Po dokončení střední školy dva roky pracoval v rodinném mlýně. Mezi lety 1835 až 1836 se díky příteli Václavu Šulcovi postupně seznamuje s J. K. Tylem, K. H. Máchou, K. Sabinou, K. J. Erbenem, F. Čelakovským a F. Palackým.

Od roku 1937 začal tajně studovat na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě práva. Otce pak překvapil vynikajícím vysvědčením z prvního ročníku a získal svolení k dokončení studií. Rok studoval ve Vídni, ale pak se vrátil na pražskou univerzitu, kterou dokončil roku 1841 (ale až roku 1847 získal titul doktora práv).

S vysokoškolským vzděláním nastoupil jako úředník u pražského trestního soudu, brzy se ale stal publicistou. V roce 1853 se oženil s dcerou Františka Palackého Marií, se kterou měl tři děti (Marii, Bohuslava a Libuši). Aktivně se podílí na politickém životě, stává se členem Národního výboru a v r. 1848 je zvolen do Říšského sněmu.

Během revolučního roku 1848 neúspěšně prosazoval liberální principy plánované rakouské ústavy a federalizaci monarchie. Do politiky se vrací po obnově ústavnosti v roce 1860 jako hlavní spolupracovník Františka Palackého, kterého později vystřídal na pozici předsedy staročeské strany. V roce 1879 se stává poslancem vídeňské Říšské rady a později i členem Panské sněmovny. V roce 1897 je povýšen do šlechtického stavu. Od konce 80. let 19. století však jeho vliv v důsledku tzv. punktací slábne. Umírá 3. března 1903 a je pochován na Vyšehradském hřbitově.

A co že má tato ulice společného s tím Milevšťákem? No nechci se chlubit (ono vlastně ani není čím), ale v Riegrově ulici zatím ještě stojí jeden polorozpadlý dům č. p. 151, ve kterém jsem hluboko v minulém století poprvé spatřil světlo světa a začal objevovat krásy života (což s plným nasazením činím do dnešních dnů, tu s větším a tu s menším úspěchem).

Karel Kafka