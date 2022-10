Jitona si získala Československo tím, že vyráběla nábytkový sortiment nejen do kanceláře, ale i do celého bytu. Vyráběly se zde jak sedací soupravy, tak vybavení do obývacích pokojů. Asi nejpopulárnější byly sestavy U 300 a Rubin, naopak u kuchyní se vyšplhala mezi oblíbené ASTA a Alpina. Zmiňované sety jsou na výstavě spolu s rozmanitými tvarovými variacemi sériově vyráběných židlí a křesel ze všech poválečných desetiletí.

Návštěnící zahlédnou i sedací soustavu Styr, která byla výjimečná tím, že pouhými třemi prvky bylo možné složit desítky různých variant nábytku.

Výstava je navrhována přímo do Wortnerova domu a díky projektu z architektonického ateliéru Roháč Stratil se celý prostor proměnil v designový svět. Pro mnoho lidí je to velká nostalgie. Na místě uvidíte i zajímavé kousky, které se nedostaly do výroby.

Pro nadšené návštěvníky, kteří mají rádi retrostyl nebo by se rádi podívali, jak dříve vybavení domů a kanceláří vypadalo, je otevřeno do 1. ledna 2023.

Edukační oddělení AJG navíc připravilo pro děti speciální koutek, kde si zahrají na architekty a pokusí se navrhnout nábytek.

Za zaslání příspěvku děkujeme Paulině Skavové.