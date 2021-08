Ještě si vzpomenete na rekreaci od ROH, letní tábor, dovolenou pod stanem, nebo svůj první pobyt u moře po revoluci? Na dovolenou, zachycenou většinou ještě na černobílých snímcích, zavzpomínali i čtenáři Deníku.

Sedlice Milavy. | Foto: Jan Malířský

Rodiče napakovali trabanty a škodovky, a už jsme si to šinuli do kempu. Děti ve vytahaných modrých teplácích, u táboráku se opékaly buřty na klacku, a kdo měl opékací vidličku, byl král. Po prázdninách jsme pak ve škole vzpomínali na to, jak jsme přespávali v modrém plátěném stanu zvaném "áčko" a obdivovali rodiny, které měly podomácku vyrobený karavan. Všichni to měli podobně. Málokdo se dostal na dovolenou k moři, třeba do Bulharska. Jeho vyprávění o moři pak přišlo ostatním jako absolutní sci-fi.