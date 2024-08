U Stříbrného je jednosměrná ulice v klidné části města Milevska, vchází se do ní z ulice Růženy Svobodové a vede nás kolem rybníka, po kterém získala své jméno, aby na své druhé straně zase skončila v ulici Růženy Svobodové.

Rybník Stříbrný byl vybudován někdy v šedesátých až sedmdesátých letech minulého století a dělal po dlouhá léta radost veškerému školou povinnému potěru, který si v něm po namáhavé výuce chladil svá mladá těla. Tehdy jsme mu však říkali „Za školou“ a ti starší mu říkali „Šejbák“. Nejeden žáček se v něm naučil plavat, stejně jako se v něm nejeden začal topit. Těm prvním se trochu závidělo a těm druhým se vždy včas poskytla odpovídající pomoc. A těch námořních bitev, které na něm byly vybojovány válečným loďstvem, které bojující strany vytvořili z necek, vaniček, vorů až po duše (nejžádanější byly ty od traktorů). Bylo to místo jak stvořené pro takové první a dost nesmělé „chlapské“ vytahování při skákání do vody, kterým jsme se snažili zaujmout ta něžná copatá stvoření, která s pobavením čekala na vítěze, kteří jim budou moct nést školní tašky při doprovázení na cestě k jejich domovům (a věřte, že se o tu čest opravdu hodně bojovalo, protože vítanou odměnou vítězných bojovníků bylo následné vypracování domácích úkolů ze strany doprovázených „squaw“).

A rybník nezahálel ani během zimních měsíců, kdy byl svědkem úporných hokejových mačů. No, řeknu vám, je až s podivem, že během těch dlouhých let nedošlo k žádnému utonutí v nedalekých (pro dýchání ryb) vysekaných otvorů a přes lité boje, které se zde odehrávaly se nikomu nic vážného nestalo, i když hlavně v zimě by se pár modřin a rozseklých hlaviček od puku určitě našlo.

Nyní však všichni koupání chtiví lidičky mají utrum, protože byl po vrácení v restituci oplocen, čímž se jaksi poměrně ztížil přístup na jeho vodní hladinu. My však jdouce kolem zmíněného plotu směrem k dalšímu rybníku, jenž se jmenuje Smolařský, míjíme moderní rodinné domy a nacházíme v ní víceúčelovou budovu místní organizace Českého rybářského svazu.

O vzniku MO ČRS v Milevsku rozhodla valná hromada dne 10. 6. 1951, kdy bylo odhlasováno odtržení od pražské základny. Oficiálně pak byla organizace schválením Jednoty rybářů v Praze ustavena 8. 8. 1951. A protože rybáři také občas musí někde schůzovat a nebo slavit své úspěchy v chovu ryb, bylo rozhodnuto v roce 1980 postavit právě výše zmíněnou budovu. A tak se rybáři mimo své základní povinnosti, jako je chození do práce, starost o rodiny, chov ryb, rybaření, provádění podzimních výlovů a honění pytláků navíc ve svém volném čase a s elánem jim vlastním celých dlouhých deset podílejí na výstavbě svého hradu. Jejich snažení je pak odměněno dne 14. 11. 1990, kdy proběhla řádná kolaudace a budova je předána do užívání a vlastnictví MO ČRS Milevsko. A rybářští nadšenci (nechci použít vžitý výraz „tichý blázen“) ji nejen sami s gustem využívají, ale za mírný obnos i pronajímají všem Milevšťákům, kteří o to projeví zájem a následně v něm provádí svá alotria.

Karel Kafka