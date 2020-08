GORO - VESELÝ LABRADOR

Šestiletý Goro je kastrovaný pes, na kterém na první pohled nepoznáte jeho minulost. Tedy na jeho chování ne, na těle jsou jizvy zřetelné. Je veselý, šťastný, snaživý, trochu nevycválaný a trdlo, takový neopracovaný diamant. S dobrým a pozitivním přístupem bude nadšený ze života, ale ozvy minulosti se mohou při vypjaté situace objevit, proto se na něj nesmí hrubě a nespravedlivě.

Goro byl nepolíbený výchovou, ale učí se rád a základní povely začíná zvládat. Hodil by se na zahradu k vyrovnaným a sebejistým lidem s vlídným přístupem. Povahu má spíše po setrovi a je to velký lovec. Dlouhá léta byl uvázán na řetězu, hladověl a zatím nepochopil, že jídlo mu už nebude odpíráno, proto potřebuje pána se zkušenostmi.

SAILOR - MLADÝ NÁMOŘNÍK

Sailor je přibližně 4 měsíce staré štěňátko křížence. Nyní váží 15 kg a troufneme si odhadnout, že bude v dospělosti velkého vzrůstu. Připomíná rhodéského ridgebacka, maďarského ohaře i labradora, je možno si vybrat i cokoli jiného.

Sailor je nesmírně učenlivé, vnímavé, spolupracující štěňátko. Touží po lidské společnosti, chce si hrát, mazlit se a dovádět - jako každé psí miminko. Baví ho čmuchací hlavolamy, pozitivní trénink poslušnosti i procházky. Je naočkovaný, ošetřený proti vnějším i vnitřním parazitům, označený mikročipem a hledá své doma.

JAKÝ DOMOV HLEDÁ: Sailor se hodí do bytu stejně jako do domku se zahradou, samozřejmostí je pelíšek uvnitř s páníčky. Hodí se k dětem i k jiným zvířátkům - po bezpečném a zodpovědném seznámení. Bude rád vést aktivní život, chodit do štěněcí školky, dělat psí sporty, nosework, čmuchat psí hlavolamy či ležet vedle svého páníčka na gauči.

VIKTORKA - HOLKA OD SPLAVU

Viktorka je přibližně čtyři roky stará, okatá a krásně žíhaná kříženka nejspíše amerického stafordšírského teriéra. Stejně jako Viktorka od splavu neměla štěstí na člověka, svého páníčka. Viktorce se nikdo nevěnoval, neměla v životě žádné jistoty, rituály. Člověk jí moc ublížil, nenaučil ji vypořádávat se svým pocity, životem, s pravidly a lidmi.To se podepsalo na jejím psychickém i fyzickém stavu.

Viktorka je snaživá, vyhledává činnost s člověkem a ochotně spolupracuje. Zvládá základní povely, skáče přes překážky, ráda čmuchá pamlsky. Pokud "nemá, co na práci", hledá potřebné uvolnění v jiných věcech: obsedantně si kutálí míček, když ne míček, hledá kameny a trvá na jejich nošení a kousání. K ostatním psům se chová opatrně, spíše se jim zatím vyhýbá. Viktorka trpí separační úzkostí, obecně se neumí zastavit, uklidnit a pořád musí něco drtit v tlamě, nemá ráda změny, každá ji nesmírně stresuje. Potřebuje čas si na věci zvyknout a přijmout je, pak se postupně uklidňuje. V kotci zpočátku nesmírně štěkala a srdceryvně vyla, trochu nám ho chtěla i zbořit, po několika dnech je již znatelně klidnější a sžívá se s chodem útulku. Na vycházkách zpočátku táhne na vodítku, ale brzy se uvolní a spolupracuje.

ZDRAVOTNÍ STAV: Na Viktorčiných ouškách jsou patrné změny kůže, trpěla dlouho neléčeným zánětem. Nyní kapeme a ošetřujeme a doufáme, že nad zánětem brzy vyhrajeme. Momentálně je na dietní stravě - granule platinum. Zdá se podle drbání a stavu kůže, že může trpět potravinovou alergií. Není vyloučeno, že se podepisuje ale spíše faktor stresu a problémy ustanou po psychickém zklidnění. Březost vyloučena ultrazvukem.

JAKÝ DOMOV HLEDÁ: Zatím víme, že Viktorka určitě hledá zkušeného, klidného a vyrovnaného majitele s pořádnou dávkou trpělivosti a ochotou s Viky začít pracovat. Musí najít rytmus, režim a začít se učit. Vše by určitě mělo začít tím, že Viky vydá energii dlouhými klidnými pravidelnými procházkami. Jakmile nebude napumpovaná energií, bude se jí lépe přemýšlet nad tím, co po ní my lidé chceme. Musí začít pracovat hlavou, ideální je věnovat se s ní hersenwerku a jiným klidovým psím hrám na myšlení. Je velice aktivní, ale je to potřeba aktivity vycházející spíše z nutkavosti hlavy než z potřeby těla. Pro svou neohrabanost se nehodí k malým dětem. Co se týče vztahu k jiným psům, bude to individuální a vždy otázkou bezpečného a zodpovědného seznamování. Vztah k jiným zvířátkům nevíme.

Zájemci volejte 778 465 467 či pište na utulek@tstabor.cz. Podmínkou adopce je kastrace psa po dovršení jeho pohlavní dospělosti.