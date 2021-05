V úterý 12. května pršelo, jen se lilo. Takový nečas je nejlepší čas na čtení. Prvňáčkové z Mirovic byli ten den poprvé v místní knihovně.

Prvňáčci z Mirovic už patří mezi čtenáře. | Foto: Lenka Vlková, Mirovice

Nejdřív je knihovnice seznámila s tím, jak to v knihovně chodí, jak se v ní mají orientovat, jak si mohou půjčit knihu a hlavně, jak s ní mají zacházet. Děti měly připravené čtení O zatoulaném kocourkovi a postupně se střídaly v rolích jednotlivých zvířátek, které kocourek v příběhu potkává.

S chutí jsem poslouchala a musel konstatovat, že děti čtou velmi dobře. A to především zásluhou své učitelky paní Vejšické, která je vede nejenom ke čtení, ale i ilustrovaným zápisům do čtenářského deníku a k diskusím o přečtených knihách před ostatními spolužáky. Za odměnu dostali školáčci knihu pro prvňáčkaa čtenářský průkaz, na který si mohli hned vypůjčit knihu. Většina žáků této možnosti hned využila. Věřím, že se do knihovny budou vracet.