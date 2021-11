Soutěžilo se dle věkových kategorií v disciplínách 50 m, 60 m, 100 m, 200 m a 300 m.

Tohoto mítinku se také zúčastnil chyšecký atlet Patrik Bouška, který startoval v kategorii mužů, a jeho cílem bylo vyzkoušet si momentální rychlostní schopnosti. Byl nasazen do prvního běhu na 50 m, a tak "vlastně" jeho rozběh zahajoval první halové závody v Jihočeském kraji. Chyšecký atlet se v blocích na startu padesátky necítil moc dobře a také to bylo znát, když startovní výstřel doslova prospal. Na trati však už bylo vše v pořádku, a tak cílem proběhl na prvním místě v čase 6,83 sekund a v celkovém pořadí vybojoval svou první letošní halovou zlatou medaili a diplom. V průběžných letošních krajských halových tabulkách v kategoriích mužů a mužů do 22 let je na prvním místě. Za necelou hodinu pak Bouška zaklekl do startovních bloků podruhé. Před ním byla trať dlouhá 60 m. Start se mu tentokráte povedl a cílem proběhl opět na prvním místě, ale s časem 8,02 sekund nebyl moc spokojen.

V celkovém pořadí získal opět zlatou medaili a diplom. Jeho čas je v letošních krajských halových tabulkách v kategorii mužů druhý a v kategorii mužů do 22 let první. Se dvěma zlatými medailemi byl chyšecký atlet spokojen, ale s docílenými časy však spokojen nebyl.

Josef Fuka