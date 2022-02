Záchranná stanice živočichů Makov se již 30 let stará o zraněné a nemocné volně žijící živočichy a opuštěná mláďata z oblasti Písek, Strakonice, Blatná, Milevsko a Vodňany.

Zvířata jsou po vyléčení vypouštěna zpět do přírody, ale některá musí pro svůj handicap v záchranné stanici zůstat. Tyto stálé pacienty můžete vidět v expoziční části stanice nebo on-line na webkamerách přímo na stránkách záchranné stanice www.makov.cz.

Z dění před kamerami vznikají Makováčky - zvířecí bublinkové fotopříběhy, které tvoří dlouholetá makovská příznivkyně Veronika, a na které se můžete podívat na: makovacek.rajce.idnes.cz.

Webkamery přenáší po celý rok zajímavé dění z Makova podle aktuálního ročního období. V zimě probíhá přenos od krmítka pro ptáky, veverky a srnky, v hnízdní sezóně lze sledovat hnízdění bílých a černých čápů, kteří každoročně vyvádí svá mláďata, jenž poté odlétají do volné přírody a kamery nám nabízí také pohled k makovskému jezírku s párem labutí a dalším vodním ptactvem nebo k jezírku vydrýska Matýska a to nejzajímavější z nich uvidíte právě v Makováčcích.