Kromě Kohouta startovali na dostihovém závodišti i další dva chyšečtí běžci, Jan Havlíček a Ondřej Novotný. Oba běželi tříkilometrovou trasu. Místem startu a cíle bylo pardubické dostihové závodiště.

Pardubickou RUN TOUR, která se běžela za pěkného podzimního počasí, rozběhl Kohout velmi dobře a do poloviny závodu se držel na čele devítičlenné skupiny běžců. V polovině trati - 2,5 km - byl na čele časem 9 min. V závěrečné fázi závodu však opět potvrdil své zrychlení, které mu nakonec vyneslo vítězství a první místo v čase 17:35 min.

Chyšecký borec se tak stal nejen absolutním vítězem z 512 startujících z celé ČR, ale byl první i ve své kategorii a první v kategorii mužů. Opět tak potvrdil, že vytrvalecká trať na 5 000 m je jeho prioritou. Je to opět obrovský úspěch mladého chyšeckého vytrvalce.V Pardubicích tedy bylo toto pořadí na stupních vítězů: 1. Ondřej Kohout, TJ Chyšky 17:35 min., 2. Jiří Kyral, Vencl. tým Ústí nad Labem 17:47 min., 3. Jan Bohatý 18:05 min.



Na tříkilometrové trati měla chyšecká atletika dvojnásobné zastoupení, když na ní běželi Jan Havlíček a Ondřej Novotný. Oba borci podali na své trati, v konkurenci 191 závodníků, opět vynikající výkon. Se startovním číslem 3113 běžel Jan Havlíček, bratranec Ondřeje Kohouta, svou tříkilometrovou trať doslova miluje. Bylo to znát i v Pardubicích na těžké dostihové trati. Nezalekl se svých soupeřů svůj závod s přehledem vyhrál v čase 10:51 min., když byl nejlepší jak v absolutním pořadí, tak i ve své kategorii i v kategorii mužů.

Na druhém místě se umístil Richard Hrádocký z Dukly Praha, který doběhl v čase 11:04 min. a na třetím místě skončil Kryštof Vilk z USK PROVOD Ústí nad Labem v čase 11:06 min. Druhý chyšecký zástupce, v pardubické RUN TOUR na 3 km, byl se startovním číslem Ondřej Novotný a i on podal vynikající výkon, když do cíle doběhl na celkovém skvělém šestém místě v čase 11:58 min. V absolutním pořadí byl tedy šestý, ve své věkové kategorii pátý a mezi muži šestý. Běžci z Čertovy hrbatiny tak na pardubickém dostihovém závodišti doslova excelovali. Dvě celková první místa a jedno páté v kategorii jsou velkým úspěchem a povzbuzením do dalšího tréninku a závodů.



A tady jsou vyjádření chyšeckých závodníků:

Jan Havlíček: "K poslednímu letošnímu závodu seriálu RUN TOUR jsme jeli s klukama z našeho atletického oddílu do Pardubic na trať 2 km a 5 km. Já a Ondra Novotný jsme se přihlásili na tříkilometrovou trať a bratranec Ondřej Kohout na trať pětikilometrovou. Za našeho pobytu v Pardubicích jsme si byli trať proběhnout minimálně 5x a ještě v den samotného závodu jsem si nebyl jistý celou tou tratí. Tak jsem si jí šel proběhnout ještě jednou. Jak se později ukázalo, bylo to šťastné rozhodnutí. Start závodu se vyvíjel dobře a v pohodovém tempu jsem se usadil na čele závodu. Ve zlomku vteřiny mě však předběhl jeden ze závodníků a v čele závodu běžel asi 200 m.

Pak jsem uviděl, že zpomalil a tak jsem toho využil a předběhl jsem ho, ještě jsem zrychlil, získal potřebný náskok, a až do cíle jsem se držel na prvním místě. Po Českých Budějovicích a Liberci, kdy mi vždy jen o kousek utekla bedna, jsem spokojený a konečně jsem na bedně, a to rovnou na zlaté. Celý závod i pobyt v Pardubicích jsem si užil, je to neskutečné. Gratuluji a děkuji i svým oddílovým kolegům-Ondřej Kohout vítěz na 5 km, Ondřej Novotný šestý a pátý na 3 km. Děkuji i svému bratrovi Davidovy za pořízené fotografie a videa. Tenhle zlatý úspěch patří i příbuzným z Ruska. "

Ondřej Kohout:"Den před závodem, když jsme si s klukama probíhali trať, mě začalo bolet lýtko, což nebylo vůbec dobré znamení. V den závodu mě bolelo také, ale když jsem viděl dobíhat Honzu jako prvního na tříkilometrové trati, říkal jsem si, že musím také vyhrát. Trať byla jiná než jsem běžel v r. 2018, ale to mi vůbec nevadilo. První půlku jsem rozběhl pomalu, řekal jsem, co na to řekne látko. To bylo v klidu a tím pádem jsem zrychlil a svůj náskok jsem zvyšoval až do cíle. Po čtyřech letech snažení jsem poprvé vyhrál RUN TOUR."

Ondřej Novotný:"Závody byly super, užil jsem si to. Trať byla pěkná, ale mohl jsem do toho dát více sil. Tak snad příště. Ale celkové šesté místo taky beru. Chtěl jsem být do TOP 5 nebo TOP 10, takže aspoň něco jsem splnil. A taky jsem rád i za kluky, že to vyhráli, oba si to zasloužili."

Za článek a fotky děkujeme Josefu Fukovi z Milevska