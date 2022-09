Ani náhlé ochlazení a deštivé počasí nikomu ale náladu nikomu z přítomných nezkazilo. „Soutěž má, stejně jako každý rok, jednoduchá pravidla. Každý zúčastněný tým dostane dva kilogramy kvalitního hovězího masa, neomezené množství cibule a tři hodiny na přípravu. Všechno ostatní je na něm. Následně společně vybereme hodnotící porotu a ta pak ten nejlahodnější a tedy nejlepší guláš,“ uvedl starosta Dívčic Miroslav Stulík.

Do soutěže se letos přihlásilo sedm týmů a dle většiny přítomných byly jejich guláše excelentní. Nicméně. Zvolená porota rozhodla, že prvenství si letos ve Lhotě vyvařilo družstvo „Vycházejících hvězdiček“. Na stříbro dosáhl „Tým bláznů“. Třetí místo si vybojovaly“ Tři Grácie“, v řecké mytologii Charitky, dcery nejvyššího boha Dia a Ókeanovny Eurynomé. Byly to bohyně půvabu a krásy. Tuto kategorii ovšem letos ve Lhotě nevypsali. Ostatně. Zcela neoficiálně by v této soutěži patrně bezkonkurenčně kraloval čistě dámský „Tým snů“. Jeho guláši ovšem podle porotců ještě něco málo chybělo.

V rámci hodnocení starosta ocenil zaujetí a pečlivost, kterou všichni aktéři soutěže věnovali přípravě své verze původnímu pokrmu maďarských pastevců krav, kteří si říkali gulyásové – gulášové. „Je zřejmé, že kromě jiného dal každý tým do svého guláše i kus svého srdce. I když svou roli jistě sehrál spíše dobrý český „paličák,“ konstatoval Stulík. Použití česneku v guláši bývá v České Lhotě tradičním tématem amatérských kuchařů. Pro děti byla vrcholem dne ukázka techniky hasičů z temelínské elektrárny. Někdo vyzkoušel novou hasičskou bundu, jiný stříkačku. Nenudil se nikdo.

Obec Dívčice, která zahrnuje místně odloučené části Dívčice ves a Dívčice nádraží, Zbudov, Novosedly, Českou Lhotu a Dubenec, leží přibližně osmadvacet kilometrů severozápadně od Českých Budějovic a v současné době má zhruba 560 obyvatel. Nejvýznamnější akcí Dívčic v rámci programu Oranžového roku jsou tradiční Kubatovy slavnosti pořádané u pomníku rychtáře Jakuba Kubaty na Zbudovských Blatech. Na financování těchto oslav se vedle obce a temelínské elektrárny pravidelně podílí také Jihočeský kraj, Svazek obcí Blata se sídlem v Pištíně a Místní akční skupina (MAS) Rozkvět.

Miroslav Stulík, starosta obce Dívčice