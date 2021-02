V píseckém okrese mají děti jarní prázdniny v prvním únorovém týdnu. Na tuto dobu dětem připravil Dům kultury Milevsko prázdninovou akci pod názvem "Prázdninové luštění".

Prvňáček Tomáš už hádanku vyluštil a těší se na odměnu. | Foto: Josef Fuka, Milevsko

Do této prázdninové aktivity se zapojil i náš vnouček Tomáš, žák první třídy. Se svými prarodiči putoval po Milevsku a hledal kartičky s písmenky, které byly rozmístěny na 24 veřejně přístupných místech a jednotlivá písmenka doplňoval do tabulky. Těmito písmenky tak vyluštil tajenku, kterou hodil do poštovní schránky milevského domu kultury.

Pořadatel ze správných odpovědí vylosuje deset dětí, které se mohou těšit na odměnu, například na vstupenky do kina, rodinnou vstupenku do muzea maškar, deštníky či balíčky se sladkostmi. Na malou pozornost se prý ale může těšit každý, kdo tajenku odevzdá. Tomáš tedy svůj prázdninový úkol splnil a nyní bude jen čekat jestli se na něho usměje štěstí při losování výher.