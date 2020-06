Na svých cestách s fotoaparátem jsem navštívil další dvě obce okresu Strakonice. Tentokrát to byly Sedlíkovice a Přeborovice.

Přeborovice. | Foto: Foto: Jan Malířský

V Sedlíkovicích stávala tvrz. V místním názvu se tam, kde udajně mohla být, říká "U Hradských" a také "Na Hradě". V roce 1367 jí držel Harant ze Sedlíkovic, který je uváděn jako patron kostela v Jiníně v letech 1371-1375. Později jí vlastnil Markvart z Humňan a po jeho smrti je postoupena Markétě Machně manželce Jana z Nebřehovic. Na počátku 16. století ves vlastní Jan z Rožmberka, to již tvrz nestála, koupil jí v roce 1520 za 1250 kop grošů. Tvrz byla údajně v obvodu usedlosti č. p. 22 u Hradských, což je jméno součastného vlastníka usedlosti.

V roce 1911 byl v obci starostou Jan Blažek, hostince zde měli Jan Kroupa a Josef Plzák, kovářem byl Jan Poklop, krejčím Václav Šindelář, který měl doma i trafiku.

Farou i školou patřila obec pod Jinín. V roce 1910 zde bylo 24 domů a 158 obyvatel, v roce 1921 to bylo 24 domů a 140 obyvatel a v roce 1930 prý 24 domů a 133 obyvatel.

Navštívil jsem také Přeborovice, tedy osadu patřící pod Čejetice, kolem které protéká řeka Otava.

Od roku 2007 je na levém břehu elektrárna, která v letních měsících potřebuje tolik vody, že jez bývá často bez ní.

V listině kláštera Svatojirského z roku 1305 se ves jmenuje Předborovice. V roce 1378 byl zde vladyčí statek na němž seděl Jan Čadek z Mladějovic, po něm Vendelín z Předborovic a v roce 1540 připadla celá ves Pánům z Říčan na Štěkni. V roce 1676 je 8 poddaných hospodářů s 58 strychy polí z nichž na zimu osévali 16 strychů a 1 věrtel, na jaře 13 strychů a ouhorem leželo 18 strychů a 3 věrtele, jedna chalupa a jeden grunt byly pustý. Největším hospodářem zde byl Václav Roháček, dál Jan Pašek a Václav Stařík.

V roce 1860 je zde 19 domů a 127 obyvatel (z toho 3 židovského původu), v roce 1910 má osada 19 domů a 112 obyvatel a v roce 1921 je to 19 domů a 124 obyvatel. V roce 2011 měly Přeborovice 122 obyvatel.

Z místních krás můžeme na návsi vidět například krásnou udržovanou kapličku, pomník obětí I. světové válka a na konci obce boží muka.