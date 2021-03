Velikonoce jsou nablízku. Poslední neděle před nedělí Květnou je pátá neděle postní. O této neděli se ukončuje příprava dospělých kandidátů křtu- katechumenů.

Křest Páně. | Foto: Archiv Václava Bočka

Křest církev nejraději uděluje o velikonoční noci (při Vzkříšení). Samotný křest probíhal v původní církvi sestoupením nahých katechumenů do bazénu - obdoba rituální koupele -mikve – u Izraelitů. Před vstupem do vody odložili katechumeni veškerý oděv jako výraz toho, že se vzdávají starého života, po vystoupení z bazénu pak dostali bílé roucho jako symbol toho, že se odívají v Krista.

Dnes nám z toho zbylo polévání dětí křestní vodou a bílá rouška, kterou dítě po křtu obdrží, křest ponořením už pouze jako ojedinělá výjimka. Antická baptisteria jsou často vyzdobena mozaikou Ježíšova Křtu (Janem Křtitelem) v řece Jordán.

Liturgie obsahuje řadu povzbudivých textů, nejvýraznější z nich je -dle mého – od proroka Jeremiáše: „Praví Hospodin: Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíši jim jej do srdce, budu jejich Bůh a oni budou můj lid“.

V kostele povýšení sv. Kříže bude bohoslužba v neděli 21. března v 11.30 hod. Doprovodí ji písně s texty Terazie z Avily, Tomáše Akvinského a Františka z Assisi. Nové katechumeny bohužel nemáme.