I letos se banda 29 strašidel z Pasek na Písecku postarala o to, aby se lidé báli. Konal se tu další ročník strašidelné stezky.

Strašidelné bytosti z Pasek. | Foto: Archiv pořadatelů

Počasí nám v sobotu 11. září nepřálo, ale o to větší radost nám udělal obrovský zájem lidí. Deštivý večer se na trasu vydalo 82 dětí a jen o něco méně dospělých. Přes 130 účastníků procházelo stezkou až do úplné tmy večerních hodin.

Po návratu ze stezky se na návsi opékaly buřty a klobásy, živá hudba hrála k tanci a poslechu. Toho využila některá strašidla a také účastníci a bavili se až do pozdních nočních hodin.