S obrovským očekáváním ale i obavami vyhlíželi jsme otevření bazénů a konec paralýzy našeho sportu. Kolik dětí bude pokračovat, jak na tom ve vodě budou, o roky starší, těžší, vyšší, budou mít chuť ještě plavat, a když ano, neodradí je ta dřina, která je první dva měsíce čeká, nežli se zase trošku rozplavou? Budou mít to nadšení, chuť na sobě pracovat?

A co jejich rodiče, budou své děti nově motivovat, podporovat. A co obecně všichni ti dobrovolníci, cvičitelé, trenéři, organizátoři, plavečtí rozhodčí, co se ve spolcích okolo sportu motají, vrátí se, budou pořádat závody, soustředění, nezačali zahradničit, chodit po lesích a sbírat známky? Bude náš sport, kterému jsme zasvětili tolik, ještě takový, jak si ho pamatujeme?

Obavy o destrukci byly naštěstí plané, i když sport jako takový, to zasáhlo významně. Chybí celé ročníky, chybí posloupnost, bude třeba v jistých ohledech začínat znova. Ne jinak je tomu i v Plaveckém klubu Písek, dva ročníky dětí se neučily plavat, nedělali jsme nábor do přípravky, děti zestárly, co se jako malé nenaučí, dohání se těžko. Co bylo však zásadní je to, že chuť s dětmi pracovat zůstala.

Team lidí, kteří se plavání věnují, plavání cvičí, trénují a organizují, team lidí, kteří jsou duší PkPí se v plném počtu vrátil k bazénu a od června 2021 opět jede na plné obrátky. Pokud jde o závodní team, ztráty samozřejmě byly, ale ne velké, u podstatné část závoďáků zvítězil sport, dobrá parta, přátelství, ctižádostivost, touha být u toho a touha být pokud možno čím dál tím rychlejší, a tak jsme se vrhly v červnu 2021 do tréninků, které jsme nepřerušili po celou dobu letních prázdnin, završili týdenním přípravným soustředěním ve Strakonicích a těšili se na všechny ty termíny závodů, které přicházely již od září 2021 a nahrazovaly chybějící soutěže.

První konfrontací toho, že se věc daří bylo nahrazované letní mistrovství České republiky dorostu, na které se nominoval Jan Zástava a Jakub Šolc. Časy, které zaplavali a umístění, kterých dosáhli jasně ukázaly, že na sobě výborně pracovali a jsou v rámci českého plavání zpátky ve hře.

Obrovským úspěchem byly pak mistrovské soutěže a skvělé výsledky, které v zimě 2021 naši plavci zaplavali na Mistroství České republiky.

Zimní mistroství České republiky 10letého žactva Praha – 3 medaile:

Jakub Valentík 3. místo 100 znak, 2. místo 50 znak, 2. místo 100 motýlek

Eliška Koláříková

Zimní mistrovství České republiky 11letého žactva Kladno – 4 medaile:

Amálie Gubišová 3. místo 100 polohový závod

Richard Bašta 3. místo 200 kraul, 3. místo 100 kraul, 2. místo 50 motýlek

Zimní mistroství České republiky 12letého žactva - Litoměřice – 3 individuální medaile a 2 ze štafet:

Jan Jehlík 2. místo 100 prsa, 2. místo 200 prsa

Matouš Vojtěšek 3. místo 200 polohový závod

Štafeta 4 x 50 volný způsob a 4 x 50 polohový způsob

ve složení Jan Jehlík, Matouš Vojtěšek, Vítězslav Baďura a Ondřej Škvor vybojovali krásné stříbrné medaile, což je pro Písecký plavecký klub skvělý úspěch a vizitka.

Je třeba si uvědomit, že mít čtyři plavce jedné kategorie na vrcholové úrovni v rámci celé republiky a postavit štafetu je pro klub z okresního města samo o sobě obrovským úspěchem, porazit bez jednoho všechny velkokluby pak fenomenálním zážitkem jak pro plavce tak trenéry, který písecké plavání ještě nemělo.

Dále PKPÍ reprezentovala na Mistroství České republiky Lucie Hemberová.

Zimní mistroství České republiky juniorů a dospělých

Na mistroství České republiky juniorů a dospělých v Plzni PKPí reprezentovali a zároveň si včetně účasti ve finále vyplavali svoje osobní rekordy Jakub Šolc, Jan Zástava a Kristián Svoboda.

Do nového roku jsme tak vstupovali s velice pozitivní energií, vírou, že ty bazény už prostě nikdo nezavře a spoustou plánů do roku 2022.

Abychom opět na konci zimy v přípravě přitvrdili, současně zapracovali na teamovém duchu a kamarádství, absolvovali jsme soustředění s našimi nejlepšími plavci v Srní na konci února, které jak se ve výsledku ukázalo, bylo velice prospěšné, chystali jsem se po dlouhé době na mezinárodní závody do Německa.

Wetzlar 11. – 13.3. 2022

Jarního plaveckého meetingu pořádaného Wetzlarským klubem v krásném padesátimetrovém bazénu se účastnilo 740 plavců ze 46 plaveckých klubů. Tento meeting patří mezi největší závody pořádané v Německu, a to jak počtem účastníků, tak startů samotných.

Jan Jehlik

1.misto 200 prsa 3.misto 1.misto 100kraul 100znak 1.misto 200 polohový zavod 1.misto 100 prsa

Jakub Valentik

3.misto 100motylek 3.misto 200 znak 2.misto 100kraul 2.misto 50znak 2.misto 50 motylek

Vítězslav Badura

1.misto 200znak 1.misto 100znak 2.misto 200 polohový zavod 2.misto 100kraul 3.misto 200kraul

Ondřej Škvor

2.misto 200znak 2.misto 100znak

Jakub Šolc

3.misto 100prsa

Jan Zástava

1.misto 200znak 3.misto 100znak 2.misto 200 motýlek



Písecký plavecký klub dále reprezentoval Kristián Svoboda, který v nejrychlejší přihlášené rozplavbě na 50 motýl skončil při nádherném závodě jen těsně čtvrtý za držitelem světového rekordu Andriim Govorovem, a dvěma členy německé reprezentace.

Díky těmto plavcům, jakož i zaplavaným skvělým výsledkům Natálie Šicové, Jana Jakuba Skalky, Lucie Hemberové, Elišky Kolaříkové a Barbory Coufalové skončil Plavecký klub Písek v celkovém hodnocení na úžasném 10. místě a nechal za sebou 30 velkých klubů.

Praha- Jarní cena Podolí 26.3. 2022

Jarní ceny Prahy se účastnili plavci z celé České republiky. Závodníci byli rozděleni do 3 kategorií, vždy po dvou ročnících dohromady

Amálie Gubišová – 2. místo 200 kraul

Richard Bašta – 1. místo 100 kraul, 2. místo 200 kraul, 2. místo 100 motýlek

Jan Jakub Skalka – 3. místo 100 znak, 3. místo 200 znak

Pardubice – 1. – 3. 4. 2022 Český pohár

Na Českém poháru závodili naši nejstarší plavci Jan Zástava, Jakub Šolc, Jan Jakub Skalka, Kristián Svoboda, Eva Nachmüllerová a mezi 15leté a starší se dokázal svými časy kvalifikovat i náš 13letý Jan Jehlík.

V březnu jsme přijali mezi sebe 13ti letou plavkyni z Ukrajiny, studentku tamního plaveckého gymnázia, která spolu s rodiči uprchla ze svého domova. Zapojili jsme ji do tréninků i všeho našeho společného dění mimo bazén. Zaregistrovali jsme ji pod náš klub a po pár týdnech s námi jela již na závody a zaplavala skvělé výsledky.

Praha – 52. ročník velikonočních závodů 9.4. 2022

Tyto závody pro žákovskou kategorii jsme pojali jako možnost zaplavat pokud možno osobní rekordy a časy, které by pomohly nominaci na Mistrovství ČR. Závodů se účastnili Richard Bašta, Amálie Gubišová, Mariia Prodan, Ondřej Škvor, Lucie Hemberová ,Eliška Koláříková , Barbora Coufalová, Valentík Jakub.

Richard Bašta – 2. místo 100 kraul, 3. místo 50 kraul, 3. místo 100 polohový závod, 2. místo 200 znak, 2. místo 200 kraul,

Amálie Gubišová – 2. místo 100 motýlek, 2. místo 100 prsa,

Ondřej Škvor – 3. místo 100 znak

Prodaan Mariia – 2. místo 100 motýlek

Letní Mistroství České republiky juniorů 22.4.-24.4. 2022 Zlín

Náš klub zde reprezentovali Jakub Jan Skalka a Eva Nachmullerová.

Co říci po plaveckém ohlédnutí závěrem? Na podzim 2021 se nám podařilo díky obrovskému nasazení Ivy Kracíkové jakož i všem dalším aktivním členům klubu a podpoře města Písek uspořádat v Písku již 5.ročník Otavského poháru, závody pro starší žáky, juniory a dospělé, a v únoru 2022 tradiční závody pro děti Písecký Pulec, když obě tyto akce přilákaly do Písku stovky plavců z celé republiky.

PkPí je v plné tréninkové zátěži. Chceme věřit, že jsme překonali nepřízeň osudu v podobě covidové uzávěry, doufáme, že bazény i na podzim zůstanou tréninkům i soutěžím otevřeny, že píli námahu a snahu našich plavců, jakož i invenci a čas nás všech co písecké plavání děláme, nepřeruší společenská uzávěra ani žádná petice.

Doufáme, že ve stávajícím stánku budeme moci tak dlouho plavat a reprezentovat naše skvělé město, které náš sport podporuje, nežli jednou bude ten nový, neboť další přerušení možnosti provozovat náš sport v našem městě by mohlo také být přerušením konečným. S vírou, že se tak nestane učíme děti plavat, děláme závodní plavání na vysoké úrovni, pořádáme závody a soustředění a aktuálně se koncentrujeme na blížící se kvalifikační závody na letní Mistroství České republiky.

Junioři Jakub Jan Skalka, Jakub Šolc a Eva Nachmüllerová a dospělý Jan Zástava a Kristian Svoboda objíždí seriál závodů Českého Poháru a ladí formu do Podolí na Mistrovství ČR dorostu a dospělých. Čeká nás celorepubliková sportovní událost, kterou je Letní dětská olympiáda v Olomouci. Do výběru reprezentace Jihočeského kraje se svými skvělými výsledky nominovali na tuto olympiádu, která se bude konat na konci června osm našich plavců, a to Jan Jehlík, Vítězslav Baďura, Matouš Vojtěšek, Ondřej Škvor, Lucie Hemberová, Richard Bašta, Amálie Gubišová a Barbora Coufalová.

Iva Kracíková, Petra Krejčová, Gabriela Rybák, Jiří Šolc