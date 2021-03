Školní družina při ZŠ Edvarda Beneše je otevřena stále pouze pro žáky 1. a 2. tříd, rozhodně tu ale nezahálíme ani v užších kolektivech. Důkazem toho je náš bohatý zimní program.

Ponožkohraní děti bavilo. | Foto: Radka Zapletalová, Písek

Protože po Vánocích konečně napadl sníh, užíváme si her na sněhu a se sněhem, stavíme sněhuláky, sněhová bludiště a chodíme s lopatami sjíždět blízké kopečky. Nezapomněli jsme ani na přezimující ptáčky. Žáci se je naučili poznávat, vyrobili jim jednoduchá krmítka a společně také chodíme ptáčky pravidelně dokrmovat semínky na školní zahradu. Barevné ptáčky z vlny jsme si vyrobili i pro radost.

Mimořádně úspěšnou zimní akcí bylo naše velké Ponožkohraní, které probíhalo v jednotlivých odděleních školní družiny před jarními prázdninami.Během dvou týdnů jsme se zabývali ponožkami z různých pohledů, protože pořádné ponožky ke studené zimě patří! Četli jsme si o dobrodružstvích Pipi Dlouhé punčochy a také Lichožroutů a žáci měřili síly v zábavných soutěžích. Např. kdo si v určeném čase navleče na nohu nejvíce ponožek, kdo nejrychleji vytvoří páry z rozházených a ukrytých ponožek, kdo získá nejvíce bodů hodem do terče sbalenými ponožkami nebo kdo pověsí na prádelní šňůru v daném čase nejvíce „vypraných“ ponožek.

Ponožky jsme pojali také výtvarně – žáci „malovali“ víčky z Pet lahví velké ponožky, kreslili ty, které nosí nejraději. A hlavně – ve všech odděleních se z ponožek vyrábělo. Na svět tak přišli roztomilí sněhuláčci, veselí maňásci, housenky, strašidýlka, koně na tyčce… Žáci i vychovatelky nosili každý den ponožky v předem určeném dezénu (proužky, každá jiná, sportovní, puntíky). Zkrátka - hráli jsme si s ponožkami na všechny možné i nemožné způsoby a že jich je! Žáky všechna tvoření, hry a soutěže velmi bavily a úkoly s nadšením plnili. Každý den tak mohli získat body za různé „ponožkové“ aktivity a na konci celé akce byli nejúspěšnější soutěžící odměněni novým párem barevných ponožek a sladkou odměnou.

Velké Ponožkohraní bylo super a my už nyní chystáme další zábavnou akci – únorové karnevaly. Protože bohužel letos nemůžeme uspořádat ten velký společný ve školní aule, rozhodli jsme se uskutečnit malý karneval v každém z oddělení školní družiny samostatně. Všichni se už ale těšíme na to, až se do školy a školní družiny vrátí také žáci 3. a 4. tříd. Už se nám tu totiž po nich moc stýská!