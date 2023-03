Pohádková kovárna Selibov zve na svěcení jara a Velikonoce

Jestli jste zvědaví, jak to o Velikonocích vypadalo ve vesnickém stavení, jaká vajíčka si malují čerti a hastrmani, proč odlétají o Velikonocích zvony do Říma a jak se zdobí perníčky, přijďte se i vy podívat o velikonoční sobotu nebo neděli do Pohádkové kovárny v Selibově u Písku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pohádková kovárna Selibov chystá tradiční velikonoční akce. | Foto: Archiv Kovárny Selibov

Můžete si zde vyrobit vlastní velikonoční výzdobu, uplést pomlázku, zúčastnit se soutěží s kohoutkem a slepičkou a společně ozdobíme obří vajíčko. Velikonoční pohádky budou po celé dva dny hrát vodníci z divadelní skupiny Rybníkáři. Kovárnou samotnou vás i tentokrát provede velikonoční zajíček. Nebo že by kuřátko? To zjistíte, když navštívíte v sobotu 8. nebo neděli 9. dubna 2023 od 10 do 17 hodin Pohádkovou kovárnu. Pohádková kovárna Selibov chystá tradiční velikonoční akce.Zdroj: Archiv Kovárny Selibov Pokud byste chtěli okusit tuto veselou jarní atmosféru jindy, máme dobrou zprávu - Pohádková kovárna bude otevřena o všech víkendech v dubnu, květnu a červnu, vždy od 10 do 17 hodin. Třináctou sezónu v pohádce zahajujeme již v sobotu 1. dubna. Všechny pohádkové bytosti se na vás moc těší. Tereza Procházková