V tomto školním roce založilo sedm studentů společnost BeneVia. Studenti se vydali opravdu dobrou cestou! Rozhodli se snížit podíl chemických prostředků v domácnosti. Vyrábí tablety do myčky a čistící spreje, např. na kuchyňskou linku, a to bez zbytečné chemie. Dále vyrábí z pryskyřice přívěsky na klíče a náramky. Vše dělají sami ve svém volném čase.

Studenti spolupracují s domácím hospicem Athelas, kterému se rozhodli darovat veškerý zisk. Charitativní přesah celého projektu přináší naději do budoucna, že podnikání negeneruje jen zisk majitelům firem, ale vrací zpátky světu něco ze své hojnosti tam, kde je potřeba finanční podpory.

A jak to vidí samotní studenti?

„Je to hodně práce, ale i výsledný skvělý pocit, že se někam posouváme, že naše úsilí má smysl a překoná všechny těžké překážky. Zkušenosti, které tímto podnikáním v podstatě nanečisto získáme, se nám budou v budoucnu určitě hodit, ať už při našem dalším studiu na vysoké škole, nebo v praxi.

Vzájemná spolupráce v týmu nás připravuje na budoucí povolání – vyzkoušíme si, jaké to je mít vedoucí funkci či funkci podřízeného. Ani jedna z pozic není lepší či horší, každá má své tzv. „mouchy“, a proto vítáme možnost si po čase pozice vyměnit.

Na začátku jsme měli problémy hlavně s komunikací, proto pro nás bylo důležité se pravidelně setkávat na pracovních poradách, zde jsme si mohli všechny nejasnosti vysvětlit. Mnohdy to nebylo vůbec jednoduché. I takové zkušenosti jsou pro společnost přínosné a zdolané překážky nás naopak zocelí a my se pustíme s chutí do další práce.

Naučili jsme se spolupracovat. Někdy nestíháme výrobu, protože tu jsou i jiné povinnosti, jsme i nadále samozřejmě studenti obchodní akademie, potom je nutné přerozdělení práce mezi ostatní členy společnosti.

Jsme hrdí na to, co jsme zatím dokázali vyrobit, prodat, a to nejen na školních akcích, ale také na vánočních trzích v Blatné. Založili jsme e-shop benevia.net, zde také úspěšně prodáváme své výrobky. A to není ještě všechno, máme spoustu dalších nápadů, jak dál naše podnikání posouvat,“ to nám o společnosti řekly vedoucí výroby Hana Drholcová a správce e-shopu Marie Šálková.

Nebuďme lhostejní a pojďme společně podpořit domácí hospicovou péči na Písecku! Nakupte na našem e-shopu benevia.net!

Děkujeme, Vaše společnost BeneVia.

#JACzech, #JAFirma, #JAMediaCup